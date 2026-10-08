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Пенсійний фонд пояснив, як перевести пенсію за новою адресою після переїзду

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Пенсійний фонд пояснив, як перевести пенсію за новою адресою після переїзду
Для ВПО зміна місця проживання може потребувати переведення пенсійної виплати за новою адресою
фото: з відкритих джерел

Пенсіонери, які переїхали в інший населений пункт або регіон, можуть отримувати виплати за фактичним місцем проживання, навіть якщо воно не збігається з адресою реєстрації

Пенсіонери після переїзду можуть перевести виплату пенсії за новим місцем проживання. Для цього не потрібно змінювати задекларовану або зареєстровану адресу. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Пенсійний фонд України.

Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія виплачується за зазначеним у заяві фактичним місцем проживання пенсіонера в межах України – незалежно від його задекларованої або зареєстрованої адреси.

Це актуально, зокрема, для внутрішньо переміщених осіб, які через війну змінили місце проживання, а також для пенсіонерів, які виїхали з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію.

ПФУ окремо зазначає: якщо людина після переїзду вже отримує за новою адресою пільги на оплату житлово-комунальних послуг або житлову субсидію, їй доцільно перевести за цією ж адресою і виплату пенсії.

Як перевести пенсію за новим місцем проживання

Для переведення виплати потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

Зробити це можна особисто, звернувшись до будь-якого обраного сервісного центру ПФУ.

Також заяву можна подати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис.

Для цього потрібно авторизуватися на порталі ПФУ та в розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обрати «Заява на перерахунок пенсії». У полі «Вид перерахунку» слід вибрати «Взяття на облік (у новому районі)» і зазначити орган Пенсійного фонду за новим місцем проживання.

Після цього необхідно завантажити необхідні документи та підписати заяву КЕП. Статус її розгляду можна перевірити в розділі «Мої звернення».

Що важливо для ВПО

Для внутрішньо переміщених осіб переведення пенсії за фактичним місцем проживання може бути актуальним після переїзду в інший регіон України. Зокрема, це стосується людей, які виїхали з окупованих територій та проживають на підконтрольній Україні території.

Водночас саме право отримувати пенсію за фактичною адресою не обмежується статусом ВПО. Скористатися ним може будь-який пенсіонер, який змінив місце проживання в межах України.

ПФУ раніше також пояснював, що окремі пенсіонери можуть отримувати щомісячну компенсаційну доплату за віком. У 2026 році право на неї мають, зокрема, люди, яким виповнюється 70 років. Для пенсіонерів віком від 70 до 75 років доплата становить до 300 грн, від 75 до 80 років – до 456 грн, а після 80 років – до 570 грн. Виплату призначають автоматично, однак після її нарахування загальний розмір пенсії не має перевищувати 10 340,35 грн.

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Теги: Пенсійний фонд пенсія ВПО

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