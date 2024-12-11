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Житомир засипає снігом: влада звернулася до жителів міста

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Житомир засипає снігом: влада звернулася до жителів міста
Влада закликала водіїв і пішоходів бути максимально обережними під час руху містом
фото: glavcom.ua

За прогнозами синоптиків у Житомирі та області опади у вигляді мокрого снігу триватимуть до п’ятниці, 13 грудня

У Житомирі сьогодні, 11 грудня, не зупиняється снігопад. Вже вдень місто було вкрите снігом.

На фото можна побачити засніжені дерева, сквери та алеї.

У Житомирі триває снігопад
У Житомирі триває снігопад
фото: glavcom.ua

Учора Житомирська міськрада повідомляла, що у місті триває протиожеледна обробка доріг, мостів і тротуарів. Для недопущення слизькості на вулицях КП «Управління автомобільних шляхів» вночі обробляло дороги протиожеледними засобами.

Влада закликала водіїв і пішоходів бути максимально обережними під час руху містом. 

Варто додати, що за прогнозами синоптиків у Житомирі та області опади у вигляді мокрого снігу триватимуть до п’ятниці, 13 грудня.  

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У Житомирі та області опади у вигляді мокрого снігу триватимуть до п’ятниці, 13 грудня
фото: glavcom.ua

Перший снігопад у Житомирі цього року почався вдень 22 листопада.

Додамо, що у Львові сьогодні також тривала боротьба з наслідками снігопаду, який почався учора. На дороги міста виїхало 120 одиниць снігоприбиральної техніки, з п’ятої ранку до роботи долучилися двірники, хоча не всі змогли розпочати вчасно через проблеми з доїздом із прилеглих територій.

Снігопад у Львові
Снігопад у Львові
фото: Андрій Садовий, Facebook

Також учора прийшла зима на Дрогобиччину – впродовж доби в громаді безперервно йшов мокрий сніг.

Комунальники Дрогобицької громади працювали в посиленому режимі – впродовж ночі та сьогодні вранці проводили розчистку доріг та тротуарів та посипку їх соляно-піщаною сумішшю
Комунальники Дрогобицької громади працювали в посиленому режимі – впродовж ночі та сьогодні вранці проводили розчистку доріг та тротуарів та посипку їх соляно-піщаною сумішшю
фото: Дрогобицька міська рада

Температура повітря опустилась нижче нуля, внаслідок чого дороги та тротуари міста покрились ожеледдю. Впродовж ночі відбувалось чергування комунальних служб на дорогах Дрогобича та Стебника. До роботи було задіяно чотири одиниці спецтехніки – один екскаватор та три піскорозкидувачі. Всі комунальники були залучені до посипки тротуарів та пішохідних доріжок.

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Теги: снігопад Львів Житомир

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