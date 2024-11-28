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Тендерні королі України. Львівський шпиталь «насипав» місцевому підприємцю замовлень на пів мільярда

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Тендерні королі України. Львівський шпиталь «насипав» місцевому підприємцю замовлень на пів мільярда
Масштабна реконструкція госпіталю ветеранів, запланована на 2022-2025 роки, відбувається в межах програми «Великого будівництва»
фото: Львівська обласна рада

Шпиталь ветеранів на Львівщині приховав ціни на будматеріали попри законодавчу вимогу і віддає тендери одній і тій же структурі

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи (м. Винники) останні кілька років реконструює будівельна фірма «Жовква», якою володіє місцевий підприємець Олег Кузик. Також на ремонтах цього медзакладу заробляє ТОВ «Екобудінвест плюс», співвласником якого до середини листопада цього року був… той самий Кузик. «Главком» дослідив історію цієї тісної співпраці.

Масштабна реконструкція госпіталю ветеранів, запланована на 2022-2025 роки, відбувається в межах програми «Великого будівництва». Останній контракт за результатами тендера медзаклад уклав із ТОВ «Будівельна фірма «Жовква» 14 листопада. Госпіталь замовив у підрядника проведення заходів із енергоефективності будівлі загальною вартістю 64,8 млн грн.

Закупівля реалізується за бюджетні кошти. До кінця 2025 року тут планується провести демонтажні роботи, гідроізоляцію та теплоізоляцію стін, утеплення фасаду й ремонт покрівлі. Також будуть облаштовувати сходи, балкони, тротуари, дощову каналізацію тощо. Договірна ціна (з урахуванням інфляції) складена в поточних цінах станом на 30 жовтня 2024 року.

Варто зазначити: фірма «Жовква» отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Замовник вимагав від учасників не менше двох виконаних аналогічних договорів та наявність фінансової спроможності за останній звітний період (12 місяців 2023 року). Тим самим було обмежено потенційне коло учасників.

Перевірити, чи не відбувається ця закупівля за завищеними цінами, наразі неможливо, оскільки комунальне підприємство приховало від «зайвих» очей кошториси будівництва. А не мало би, оскільки 21 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон №3988-IX, який зобов’язує замовників оприлюднювати на ProZorro ціни на матеріальні ресурси (кошториси) протягом трьох робочих днів із дати укладення договору з підрядником чи внесення змін до цього договору. Зазначимо, що станом на сьогодні з моменту укладення договору між госпіталем та «Жовквою» пройшло рівно два тижні.

Як відомо, обовʼязки генерального директора Львівського обласного госпіталю, що у Винниках Львівської області, виконує Володимир Красьоха.

За відомостями аналітичної системи YouControl, засновником і кінцевим бенефіціаром будівельної фірми «Жовква» є львівський підприємець Олег Кузик, який у 2015 році балотувався до Львівської міськради та облради від партії «Сила людей», але мандату не отримав ні там, ні там. 

Олег Кузик входить до Ліги любителів більярду
Олег Кузик входить до Ліги любителів більярду
фото: llb.su

Нагадаємо, що це вже не перший ремонт госпіталю у Винниках. Загальна вартість замовлень, отриманих «Жовквою» від адміністрації закладу, вже перевищила 438 млн грн.

А згадана раніше фірма «Екобудінвест плюс», із якої Кузик пішов зовсім недавно, отримала від госпіталю підрядів на понад 114 млн грн. Що цікаво, у 2019 році «Екобудінвест плюс» виграв тендер на понад 140 млн грн, але в підсумку замовник розірвав договір, виплативши з очікуваної суми лише 84 млн грн.

До речі, обласний госпіталь – не єдина держустанова, якою опікуються ці дві будівельні фірми. Також серед їхніх замовників на Львівщині: національний університет «Львівська політехніка», онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр, обласний клінічний перинатальний центр, обласна клінічна лікарня, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, клінічний центр дитячої медицини й департамент соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації.

Окрім уже згаданих будівельних компаній, Кузик донедавна входив до числа співвласників ТОВ «Айті хауз» та ТОВ «Будівельна ліга захід», а також зареєстрований як ФОП.

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Теги: Львівщина Львів будівництво держзакупівлі тендер госпіталь велике будівництво

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