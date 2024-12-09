Якою буде погода найближчими днями: синоптикиня попередила про похолодання

Найближчими днями країну накриють кілька атмосферних фронтів

Найближчими днями на півдні України очікується до +14°C, у Карпатах – до -14°C. Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі День.Live.

Синоптикиня зауважила, що країну накриють кілька атмосферних фронтів – спочатку з південного заходу, а пізніше – з північного заходу. У південних регіонах найближчі три дні переважатиме дощ, у північних і західних – мокрий сніг.

☔️Дощ і мокрий сніг❄️: на найближчі дні на півдні очікується до +14°C, у Карпатах — до -14°C pic.twitter.com/unyeEk9jTg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 9, 2024

За словами синоптикині, у п'ятницю, 13 грудня буде невеликий сніг. До того ж наприкінці тижня очікується похолодання, у ніч на суботу буде -3, -9°C.

Нагадаємо, що в Україні потепліє з 7 по 10 грудня. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

До слова, за прогнозами ООН, Україну чекає темна та холодна зима.