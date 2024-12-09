Якою буде погода найближчими днями: синоптикиня попередила про похолодання
Найближчими днями країну накриють кілька атмосферних фронтів
Найближчими днями на півдні України очікується до +14°C, у Карпатах – до -14°C. Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі День.Live.
Синоптикиня зауважила, що країну накриють кілька атмосферних фронтів – спочатку з південного заходу, а пізніше – з північного заходу. У південних регіонах найближчі три дні переважатиме дощ, у північних і західних – мокрий сніг.
☔️Дощ і мокрий сніг❄️: на найближчі дні на півдні очікується до +14°C, у Карпатах — до -14°C pic.twitter.com/unyeEk9jTg— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 9, 2024
За словами синоптикині, у п'ятницю, 13 грудня буде невеликий сніг. До того ж наприкінці тижня очікується похолодання, у ніч на суботу буде -3, -9°C.
Нагадаємо, що в Україні потепліє з 7 по 10 грудня. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
До слова, за прогнозами ООН, Україну чекає темна та холодна зима.
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