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Якою буде погода найближчими днями: синоптикиня попередила про похолодання

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Якою буде погода найближчими днями: синоптикиня попередила про похолодання
фото: Наталія Антонюк, «Главком»

Найближчими днями країну накриють кілька атмосферних фронтів

Найближчими днями на півдні України очікується до +14°C, у Карпатах – до -14°C. Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі День.Live.

Синоптикиня зауважила, що країну накриють кілька атмосферних фронтів – спочатку з південного заходу, а пізніше – з північного заходу. У південних регіонах найближчі три дні переважатиме дощ, у північних і західних – мокрий сніг.

За словами синоптикині, у п'ятницю, 13 грудня буде невеликий сніг. До того ж наприкінці тижня очікується похолодання, у ніч на суботу буде -3, -9°C.

Нагадаємо, що в Україні потепліє з 7 по 10 грудня. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

До слова, за прогнозами ООН, Україну чекає темна та холодна зима.

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Теги: погода прогноз погоди Україна українці снігопад дощ

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