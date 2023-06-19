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Росіяни не допустили ООН у райони, постраждалі від підриву Каховської ГЕС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни не допустили ООН у райони, постраждалі від підриву Каховської ГЕС
фото: Reuters / Oleksandr Klymenko

Окупанти не дозволили представникам організації допомогти жертвам теракту на Херсонщині

Російські загарбники відмовили представникам Організації Об’єднаних Націй у наданні доступу до районів лівобережної Херсонщини, постраждалих від підриву Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун, йдеться на сайті організації.

Браун закликала Кремль діяти згідно з зобов'язаннями відповідно до міжнародного гуманітарного права.

«Уряд РФ наразі відхилив наше звернення про доступ до районів під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжить працювати над отриманням необхідного доступу. Не можна відмовляти у наданні допомоги людям, які її потребують», – наголосила гуманітарна координаторка ООН.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

Станом на вечір 18 червня через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС загинули вже 17 осіб. Із них 13 – унаслідок утоплення, ще четверо отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Зниклими безвісти вважається 31 людина.

До слова, за даними The New York Times, підрив росіянами підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС. 

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Теги: окупанти Каховська ГЕС ООН Херсонщина

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