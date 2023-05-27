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Бомби попадали в поле: російські бомбардувальники Су-34 провели невдалу операцію у Грайвороні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бомби попадали в поле: російські бомбардувальники Су-34 провели невдалу операцію у Грайвороні
Обидва бомбардувальники окупантів не влучили в ціль
фото з відкритих джерел

Літаки, скидаючи бомби, промахнулися, попри ідеальні умови

Невдалу операцію у Грайвороні, прикордонному пункті Бєлгородської області, провели російські бомбардувальники Су-34. В ідеальних умовах, без протидії ППО та за відмінної видимості, обидва літаки промахнулися, бомби падали в поле, не пошкодивши ціль. Причиною невдачі стала система наведення УПМК, яка потребує заздалегідь визначених координат для скидання бомб, що унеможливлює перенацілювання в повітрі. Відео невдалої операції опублікував на своїй сторінці у соцмережі журналіст Юрій Бутусов.

«Система наведення УПМК на російських авіабомбах вимагає програмування на базі та скидання за заздалегідь визначеними координатами, що унеможливлює перенацілювання літаків у повітрі на нові цілі. Тому Су-34 експортною вартістю 50 мільйонів доларів бомбардують бомбами часів Другої Світової війни. В цьому випадку противнику пощастило, що бійці Російського добровольчого корпусу, які вели бій із російською армією в Грайвороні, не мали переносних зенітно-ракетних комплексів. Треба допомогти борцям із московською хунтою», – написав Юрій Бутусов.

Нагадаємо, 22 травня у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки. За словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії.

Раніше легіон «Свобода Росії» опублікував відео, у якому звертається до росіян та закликає «не боятися, бо легіон повертається додому».

Пізніше військові також опублікували допис із закликом росіян залишатися вдома та не чинити опір.

До слова, російський добровольчий корпус (РДК) знищив прикордонний пункт на Бєлгородщині. За словами воїнів, це вже третій рейд на територію РФ цього разу біля села Безлюдівка Білгородської області.

Читайте також: Хто влаштував «брянські заворушення». Інтерв’ю з начштабу Російського добровольчого корпусу
Теги: журналіст Юрій Бутусов відео

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