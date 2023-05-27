ЗСУ з повітря знищили новітній російський танк за $4,5 млн

Модернізований Т-90М знищили на ділянці Соледар – Сіверськ

Військовослужбовці Збройних сил України батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи ударом з повітря знищили новітній російський танк Т-90М «Прорив» на Донецькому напрямку. Відео опублікували у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗС України.

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Модернізований Т-90М знищили на ділянці Соледар – Сіверськ.

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Зазначається, що «Прорив» є основним бойовим танком російської армії. Перші такі танки надійшли до ЗС РФ 2020 року. Всього було випущено менше ніж 100 одиниць такої техніки. Танк оснащений системою управління вогнем «Калина». Його ціна становить приблизно $4,5 млн.

Нагадаємо, перша група з приблизно 400 українських військовослужбовців розпочала навчання в Німеччині з експлуатації та обслуговування американських танків M1 Abrams.

Раніше повідомлялося, що танки Abrams, які отримає Україна, піддаються модифікаціям, під час яких видаляються деякі високотехнологічні компоненти. Пентагон побоюється, що ці технології можуть потрапити до рук росіян.