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Журналіст та колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Журналіст та колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті
Станіслав Асєєв розповів, що з ним знов трапилося диво
фото: військовослужбовець ЗСУ Станіслав Асєєв, Facebook

Асєєв виклав фото з уламком, який поранив його в шию, не пошкодивши артерію

Український журналіст, письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та в’язень «Ізоляції» у так званій «ДНР» Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті. Про це він повідомив у соцмережі Facebook.

Асєєв виклав фото з уламком, який поранив його в шию.

«Knock knock knocking on heaven’s door… Зі мною знову трапилося диво. Цей уламок снаряду увійшов у шию, не попав по артерії, застряг у м’яких тканинах. А уламок, що поцілив у груди, не пробив легень. Ще один витягли з мого вуха. Тож зі мною все гаразд», — написав він. 

Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті
Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті
фото: Станіслав Асєєв, Facebook

Нагадаємо, 1 травня Станіслав Асєєв дістав контузію у боях під Очеретиним й потрапив до шпиталю. Про це Асєєв повідомив у соцмережі X. Журналіст перебував на найгарячішому напрямку під селом Очеретине Донецької області.

У 2017 році він робив репортажі для «Радіо Свобода» з окупованих територій на Донбасі та підписувався псевдонімом «Станіслав Васін», та одного разу він не пройшов так звану «перевірку документів» і зник.

Пізніше з'ясувалося, що бойовики «ДНР» його затримали та звинуватили у шпигунстві. У списки обміну його не включили. У липні 2018 року він оголосив голодування. Загалом Асєєв протягом 28 місяців перебував у концтаборі, став свідком катувань.

Після виходу на волю 29 грудня 2019 року, Асєєв написав книгу «Світлий шлях. Історія одного концтабору». Згодом став консультантом фільму «Відблиск» Валентина Васяновича, де йдеться про українських військовополонених.

Також письменник став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року за книгу «В ізоляції».

У вересні 2022 року Станіслав Асєєв заснував фонд «Ініціатива справедливості», який виплачує нагороду за інформацію про російських терористів. Його книгу про концтабір видали у 2022 році англійською мовою.

Теги: Facebook письменник поранення соцмережі

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