Інвестори в зелену енергетику звернулись до Енергоспівтовариства для вирішення фінансової кризи в енергетиці

Учасники ринку ВДЕ висловили негативне відношення до ініціативи щодо виокремлення з тарифу «Укренерго» за послуги з передачі електроенергії витрати, пов’язані з виконанням спецобов’язків з ВДЕ

Наскрізною лінією виступів представників компаній-членів УВЕА стала критична необхідність гарантування незмінності і передбачуваності галузевого законодавства

Вітроасоціація сповістила Енергоспівтовариство про боргові проблеми в енергетиці Інвестори у відновлювану енергетику України звернулись до Секретаріату Енергетичного Співтовариства для вирішення технічних, регуляторних та фінансових проблеми в енергетиці, які накопичилися за роки після підписання меморандуму між Енергоспівтовариством та урядом у 2020 році. Про це йдеться в повідомленні Української вітроенергетичної асоціації, яка 9 квітня брала участь в другій постмедіаційній зустрічі з представниками Енергоспівтовариства.

Наскрізною лінією виступів представників компаній-членів УВЕА стала критична необхідність гарантування незмінності і передбачуваності галузевого законодавства.

«Незважаючи на те, що процес медіації був завершений у 2020 році, на українському ринку електроенергії все ще існує низка проблем і викликів, які мають бути вирішені не лише для його сталого функціонування, але й для його інтеграції у європейське середовище», – зазначив Дірк Бушле, заступник директора Енергоспівтовариства, відкриваючи зустріч.

Також УВЕА нагадує, що раніше направляла лист до Енергоспівтовариства, яким звертала увагу на такі проблеми як борги на ринку електричної енергії і відсутність стимулів для виробників з ВДЕ переходити від «зеленого» тарифу до механізму ринкової премії. Також в листі були озвучені причини, через які корпоративні РРА і аукціони з ВДЕ, не працюватимуть в Україні, і запропонований механізм для вирішення цього питання.

Окрім того, учасники ринку ВДЕ висловили негативне відношення до ініціативи щодо виокремлення з тарифу «Укренерго» за послуги з передачі електроенергії витрати, пов’язані з виконанням спецобов’язків з ВДЕ, що є одним з джерел забезпечення оплати вартості виробленої за «зеленим» тарифом електроенергії держпідприємством «Гарантований покупець».

«УВЕА висловлює подяку Секретаріату Енергетичного Співтовариства за ініціювання пост-медіаційного процесу та забезпечення діалогу між гравцями ринку, і сподівається на оперативне і якнайшвидше врегулювання наявних проблем на ринку», – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік – майже 45%.

Як зазначають експерти, «Укренерго» та Гарпок тривалий час ухиляються від визнання заборгованості перед підприємствами зеленої генерації. Зазначається, що непідписання актів є механізмом, який дає можливість держкомпаніям не визнавати боргу перед галуззю ВДЕ.