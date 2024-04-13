Загроза блекауту: міністр енергетики звернувся до українців

Галущенко закликав готуватися до можливого блекауту, але запевнив, що влада зробить усе можливе, щоб його не сталося

Галущенко закликав готуватися до будь-яких сценаріїв у зв'язку з посиленням атак на українську енергетику

Росія поновила удари по енергетичній інфраструктурі України. Тому українцям слід підготуватися до будь-яких сценаріїв навесні та влітку. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Війна триває й атаки не закінчилися. Відповідно, відповідь на це питання (чи будуть блекаути в Україні, – «Главком») лежить в подальших атаках і навіть не сам факт атак, тому що вони відбуваються кожен день та ніч, але з точки зору впливу цих атак на систему», – пояснив очільник Міненерго.

За його словами, питання про те, чи можливі знову блекаути в Україні, йому досить часто задавали до початку опалювального сезону в минулому році.

«Мене тоді питали, чи купувати генератори, чи треба павербанки. І я завжди казав, коли міністр каже: «Всі купуємо генератори», то це трошки лякає. Але насправді я хочу повторитися: «Так, купуйте, готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися», – запевнив Галущенко.

Він нагадав, взимку Україна зробила все можливе, щоб не допустити блекауту. Однак зараз поновилися масовані атаки, тож треба бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Нагадаємо, що, за словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, в Україні можуть знову запроваджувати відключення електроенергії, якщо Росія продовжить масовані атаки на інфраструктуру.

До слова, українці мають вмикати електроприлади вночі, що дозволить згладити ранкові піки споживання. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповідає ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков.

Як повідомлялося, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині. Російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.