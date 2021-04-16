Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди в Україна на п'ятницю

Мокрий сніг сьогодні можливий у західних областях

На високогір'ї Карпат температура протягом доби 2-7° морозу

В Україні у п'ятницю, 16 березня, синоптики прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом, температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на крайньому сході країни до 16°.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Дощі, в західних областях подекуди з мокрим снігом, лише вночі у південно-східній частині без істотних опадів. Вітер на Правобережжі переважно західний, на решті території – південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 8-13°, на крайньому сході країни до 16°, у західних областях 4-9° тепла. На високогір'ї Карпат часом сніг, температура протягом доби 2-7° морозу», – йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні дощитиме, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 5-7° тепла, вдень 10-12°.

Зазначимо, на днях Львівщину засипало снігом (фото, відео).