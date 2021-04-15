Небо пожовкло. Пекін накрила піщана буря (фото, відео)

Частинки піску були принесені до Пекіну піщаною бурею з Монголії і китайського регіону Внутрішня Монголія

Очікується, що до п'ятниці сильні вітри забруднять повітря в центральному і східному Китаї

У столиці Китаю Пекіні небо пожовкло від забруднення частинками піску, принесеними бурею з півночі країни.

Про це повідомляє Reuters.

«Небо над Пекіном пожовкло, а забруднення повітря різко зросло, коли гігантська хмара частинок піску і пилу пронеслася по місту під сильним вітром з півночі Китаю», – йдеться у повідомленні.

За даними місцевої влади, індекс якості повітря в Пекіні зріс до 324, передовсім через більші частинок піску й пилу.

За повідомленням Китайського метеорологічного управління, частинки піску були принесені з Монголії і китайського регіону Внутрішня Монголія.

Очікується, що до п'ятниці сильні вітри забруднять повітря в центральному і східному Китаї.

Відзначається, що кількість піску в повітрі була меншою, ніж під час двох піщаних бур у північному Китаї минулого місяця, але швидкість вітру була більша.