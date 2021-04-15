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    Небо пожовкло. Пекін накрила піщана буря (фото, відео)

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    Частинки піску були принесені до Пекіну піщаною бурею з Монголії і китайського регіону Внутрішня Монголія - Небо пожовкло. Пекін накрила піщана буря (фото, відео)
    Частинки піску були принесені до Пекіну піщаною бурею з Монголії і китайського регіону Внутрішня Монголія
    Фото: Tingshu Wang

    Очікується, що до п'ятниці сильні вітри забруднять повітря в центральному і східному Китаї

    У столиці Китаю Пекіні небо пожовкло від забруднення частинками піску, принесеними бурею з півночі країни.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Небо над Пекіном пожовкло, а забруднення повітря різко зросло, коли гігантська хмара частинок піску і пилу пронеслася по місту під сильним вітром з півночі Китаю», – йдеться у повідомленні.

    За даними місцевої влади, індекс якості повітря в Пекіні зріс до 324, передовсім через більші частинок піску й пилу.

    За повідомленням Китайського метеорологічного управління, частинки піску були принесені з Монголії і китайського регіону Внутрішня Монголія.

    Очікується, що до п'ятниці сильні вітри забруднять повітря в центральному і східному Китаї.

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    Небо пожовкло. Пекін накрила піщана буря (фото, відео)
    Небо пожовкло. Пекін накрила піщана буря (фото, відео)
    Небо пожовкло. Пекін накрила піщана буря (фото, відео)
    Небо пожовкло. Пекін накрила піщана буря (фото, відео)
    Небо пожовкло. Пекін накрила піщана буря (фото, відео)
    Небо пожовкло. Пекін накрила піщана буря (фото, відео)

    Відзначається, що кількість піску в повітрі була меншою, ніж під час двох піщаних бур у північному Китаї минулого місяця, але швидкість вітру була більша.

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    Теги: стихійні лиха Китай атмосферне явище повітря
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