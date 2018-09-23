ЗМІ: На «Суспільному» закінчуються гроші. Керівництво провело екстрену нараду з менеджерами



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На нараді намагались обрати шляхи економії

Двадцятого вересня правління «Суспільного мовлення» (ПАТ «НСТУ») провело закриту зустріч з керівниками підрозділів компанії. Співробітникам повідомили, що грошей на нормальну роботу немає, економити доведеться на всьому. Про пише видання «Бабель» з посиланням на джерела, які були присутні при розмові.

Електронні листи про зустріч з керівництвом працівники «Суспільного» отримали 19 вересня. Темою значилося «Антикризові заходи ПАТ «НСТУ». Сама зустріч проходила на 10 поверсі київського телецентру, у великому конференц-залі.

Джерела розповідають, що спілкуватися з колективом прийшов глава правління Зураб Аласанія, п'ять членів правління, виконавчий директор Олександр Лієв, п'ять генпродюсерів і програмний директор Дарина Юровська. У залі зібрали всіх начальників департаментів і менеджерів напрямків.

Збори почав Аласанія. Він показав презентацію, де було представлено кілька варіантів боротьби з кризою. Серед них: не приймати нових співробітників з 1 жовтня, ввести триденний робочий тиждень в грудні, відправити у відпустку за свій рахунок в листопаді керівників на 10 днів, всіх інших - на 8. Крім цього, запропонували обговорити повернення в ефір програми платних поздоровлень і припинити мовлення одного з каналів.

Після Аласанії слово взяв член правління Юрій Макаров. Він запропонував ні в якому разі не братися за політичну рекламу, тому що це загрожує репутації компанії. Генпродюсер суспільно-політичного спрямування Андрій Сайчук запропонував відключити канал «UA: Перший». Член правління Родіон Никоненко весь час повторював: «Нам треба економити». Зустріч тривала близько години. «Потім всі мовчки розійшлися в пригніченому настрої. Деякі пішли по кабінетах писати і відправляти резюме », - на умовах анонімності розповів один з учасників зустрічі.

Інформацію про зустріч і план антикризових заходів виданню підтвердив Аласанія. Він додав, що, крім озвучених, розглядаються ще десять пунктів. Найгірший з них - розміщення в ефірі політичної реклами. «Брати умовного [Олега] Ляшка і писати на ньому просто «Реклама» - це для нас та сама «джинса» (замовні матеріали). Ми точно не готові йти на це, але і такий варіант розглядали сьогодні».

За підрахунками Аласанії, введення триденного робочого тижня - це 10 мільйонів гривень економії. Щоб заощадити більше, мовник готовий припинити виробництво практично всіх нових програм і заповнити ефір повторами. Обіцяють не чіпати новини.

«Можемо закрити і [передачу Романа] Вінтоніва [який з'являється в ефірі як Майкл Щур]. Зараз 30 проектів лежать в портфелі і готові до запуску, але грошей немає і не буде », - каже Аласанія і уточнює, що поки все це - лише пропозиції. Остаточне рішення щодо антикризового пакету прийме наглядова рада мовника.

Частина працівників «Суспільного» впевнена, що рішення вже прийнято. Як мінімум, з приводу відпусток за свій рахунок. «Це просто можливість не платити людям, які і без того отримують по 14 тисяч гривень, але їх гордо називають керівним складом», - розповідає один з учасників зустрічі. Він вважає, що недофінансування - головна, але не єдина проблема: «Менеджмент без менеджерського досвіду створює не менше труднощів».

Ми запитали у Аласанії, чия заробітна плата в червні склала 163 тисячі гривень, чи буде правління економити в тому числі на собі. «Там, де про відпустки за свій рахунок, - це для керівництва. Всіх ми чіпати не будемо. Будемо економити разом », - запевнив він.

Плани на наступний рік озвучують обережно. Бюджет розвитку компанії - 1,8 мільярда гривень. Аласанія каже, якщо дадуть мільярд, буде добре. Однак сам він на це майже не сподівається. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в квітні цього року вже обіцяв профінансувати «Суспільне» на 200 мільйонів гривень, але гроші не виділили. Така ситуація, впевнений голова правління, вигідна тим, хто хоче отримати канал під свій контроль.

«Після відключення аналогового мовлення, наше покриття зросло. Такий канал потрібен всім. Ось тепер саме час добивати», - впевнений Аласанія. Він не уточнює, кому саме це вигідно, але каже, що не парламенту і не уряду.

На питання видання, чи не натякає він на президента, Аласанія відповів: «Це не я сказав».