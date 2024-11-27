Президент нагородив «Хрестом бойових заслуг» командира спецпідрозділу «Птахи Мадяра»

Президент нагородив «Хрестом бойових заслуг» майора Роберта Бровді, головного сержанта Михайла Гернешія, молодшого лейтенанта Валерія Горянського, старшого лейтенанта Олександра Жука та сержанта Олексія Соляника

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 497 захисників України, 435 з них – посмертно. Відповідний указ №787/2024 від 27 листопада 2024 року оприлюднений на сайті глави держави.

У документі вказано, що нагороди призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Зокрема, президент нагородив відзнакою «Хрест бойових заслуг» майора Роберта Бровді, головного сержанта Михайла Гернешія, молодшого лейтенанта Валерія Горянського, старшого лейтенанта Олександра Жука та сержанта Олексія Соляника.

«Главком» публікує повний список захисників України, нагороджених президентом Володимиром Зеленським.

Відзнак поюрезидента України «Хрест бойових заслуг» нагороджено:

Бровді Роберта Йосиповича – майора

Гернешія Михайла Вячеславовича – головного сержанта

Горянського Валерія Миколайовича – молодшого лейтенанта

Жука Олександра Валентиновича – старшого лейтенанта

Соляника Олексія Сергійовича – сержанта

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено:

Гапонюка Олександра Валерійовича (посмертно) – молодшого лейтенанта

Голуба Олександра Васильовича – полковника медичної служби

Ревута Петра Олександровича (посмертно) – лейтенанта.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено:

Андрєєва Дмитра Олеговича – капітана

Антоненка Андрія Миколайовича (посмертно) – капітана

Базіна Максима Євгеновича (посмертно) – старшого лейтенанта медичної служби

Зубарєва Івана Олександровича (посмертно) – старшого лейтенанта

Козачука Артема Дмитровича – капітана

Колесницького Бориса Михайловича (посмертно) – старшого лейтенанта

Кучера Євгенія Вікторовича (посмертно) – старшого лейтенанта

Лесюка Максима Васильовича (посмертно) – лейтенанта

Мельника Дениса Анатолійовича (посмертно) – молодшого сержанта

Неліпу Олександра Олександровича (посмертно) – старшого лейтенанта

Ніколенка Олександра Миколайовича (посмертно) – солдата

Остапенка Олега Олександровича (посмертно) – підполковника медичної служби

Пігулевського Олега Георгійовича (посмертно) – підполковника

Потебенька Володимира Миколайовича (посмертно) – майора

Сахна Богдана Федоровича – лейтенанта

Севастьянова Олексія Валерійовича (посмертно) – лейтенанта

Орденом «За мужність» І ступеня нагороджено:

Давиденка Юрія Юрійовича – головного корабельного старшину

Остапйовського Назара Володимировича – старшого сержанта

Сікорського Василя Вячеславовича – молодшого сержанта

Орденом «За мужність» ІІ ступеня нагороджено:

Артеменка Андрія Станіславовича – старшину 2 статті

Власенка Валерія Володимировича (посмертно) – головного сержанта

Гулія Любомира Володимировича (посмертно) – молодшого сержанта

Гульчука Юрія Миколайовича (посмертно) – молодшого сержанта

Кіндзерського Валерія Валерійовича (посмертно) – головного сержанта

Куряту Віталія Володимировича – сержанта

Лагуновського Назара Юрійовича (посмертно) – сержанта

Маркушина Дмитра Геннадійовича – старшого матроса

Мельника Андрія Олександровича (посмертно) – молодшого сержанта

Плюща Ярослава Олеговича (посмертно) – молодшого сержанта

Пуху Олега Михайловича (посмертно) – сержанта

Ситара Сергія Михайловича (посмертно) – старшого солдата

Стадніка Сергія Анатолійовича (посмертно) – молодшого сержанта

Ткачука Віктора Івановича (посмертно) – солдата

Чернікова Сергія Валерійовича (посмертно) – штаб-сержанта

Швеця Віталія Федоровича (посмертно) – солдата

Янчика Віталія Вікторовича (посмертно) – солдата

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

АБРАМЧУКА Романа Івановича (посмертно) – солдата

АВІЛОВА Дмитра Васильовича (посмертно) – головного сержанта

АЛЕКСЄЄВА Дмитра Володимировича (посмертно) – старшого солдата

АЛЕКСЄЄНКА Володимира Васильовича (посмертно) – солдата

АНДРІЙЧУКА Андрія Васильовича (посмертно) – сержанта

АНДРОСЮКА Дениса Віталійовича (посмертно) – солдата

АНДРУХІНА Володимира Сергійовича – старшину 2 статті

АНДРУЩЕНКА Сергія Андрійовича (посмертно) – солдата

АНІСІМОВА Ярослава Ігоровича (посмертно) – солдата

АНТОНЮКА Євгена Васильовича (посмертно) – солдата

АРІПОВА Кирила Муродиллайовича (посмертно) – старшого солдата

АРСЕНЮКА Олександра Анатолійовича (посмертно) – старшого сержанта

АХВАНДЕРОВА Віталія Євгенійовича (посмертно) – солдата

БАБИЧА Дмитра Івановича (посмертно) – солдата

БАЙГОТУ Сергія Валерійовича – солдата

БАЙДЮКА Сергія Івановича (посмертно) – солдата

БАКЛИКОВА Олександра Миколайовича (посмертно) – молодшого сержанта

БАНГЕНА Миколу Олександровича (посмертно) – солдата

БАНІТА Сергія Анатолійовича (посмертно) – молодшого сержанта

БАРАБАША Сергія Павловича (посмертно) – старшого солдата

БЕБЕСА Олександра Васильовича (посмертно) – солдата

БЕЛІНСЬКОГО Ігоря Васильовича (посмертно) – солдата

БІЛІНСЬКОГО Вячеслава Станіславовича – старшого матроса

БІЛОУСА Дмитра Сергійовича (посмертно) – солдата

БІЛОУСОВА Віктора Валерійовича (посмертно) – солдата

БІЛЬЧЕНКА Олександра Леонідовича (посмертно) – солдата

БІЛЯЄВА Іллю Вячеславовича (посмертно) – солдата

БІЛЯКОВА Олександра Олеговича (посмертно) – майстер-сержанта

БОНДАРЕНКА Дмитра Володимировича (посмертно) – солдата

БОНДАРЕНКА Віктора Юрійовича (посмертно) – солдата

БОНДАРЧУКА Валерія Віталійовича (посмертно) – солдата

БОРИКОВА Олександра Олександровича (посмертно) – старшого солдата

БРАГУ Валентина Валентиновича (посмертно) – молодшого сержанта

БУЙЛУКА Романа Васильовича (посмертно) – молодшого сержанта

БУЛГАРУ Вячеслава Георгійовича (посмертно) – сержанта

БУЛИГІНА Максима Віталійовича (посмертно) – солдата

БУРОГО Сергія Сергійовича (посмертно) – молодшого сержанта

БУРЧАКА Максима Сергійовича (посмертно) – солдата

БУХТІЯ Ігоря Вадимовича (посмертно) – солдата

ВАРЕНИКА Євгенія Ігоровича (посмертно) – молодшого сержанта

ВАСИЛЬЄВА Кирила Ігоровича (посмертно) – солдата

ВАСИЛЬЦОВА Олександра Леонідовича (посмертно) – солдата

ВАСЬКА Михайла Васильовича (посмертно) – сержанта

ВАХРУШЕВА Андрія Володимировича (посмертно) – солдата

ВЕРЕМЕЄНКА Олександра Олександровича (посмертно) – солдата

ВІННИЦЬКОГО Дениса Валерійовича (посмертно) – старшого солдата

ВІНЯРСЬКОГО Михайла Володимировича (посмертно) – молодшого сержанта

ВОВКА Андрія Борисовича (посмертно) – солдата

ВОЙТЮКА Дмитра Юрійовича (посмертно) – солдата

ВОЛКОДАВА Віталія Олександровича (посмертно) – солдата

ВОНІТОВОГО Ростислава Володимировича (посмертно) – солдата

ГАВРИШОВА Дмитра Олександровича (посмертно) – старшого солдата

ГАЙДУКА Євгенія Валерійовича (посмертно) – старшого солдата

ГАЛАТА Сергія Олександровича (посмертно) – сержанта

ГАНЕВИЧА Ігоря Володимировича (посмертно) – солдата

ГАНЖУ Юрія Васильовича (посмертно) – солдата

ГАРДИМАНЕНКА Сергія Валерійовича (посмертно) – солдата

ГЕРТИЧУКА Ярослава Валерійовича – старшого сержанта

ГІМЛЕВИЧА Дмитра Володимировича (посмертно) – молодшого сержанта

ГЛОВАЧА Романа Васильовича (посмертно) – молодшого сержанта

ГЛУЩАКА Романа Івановича – солдата

ГНАТЮКА Ігоря Петровича (посмертно) – солдата

ГНАТЮКА Петра Ростиславовича (посмертно) – молодшого сержанта

ГОДОВАНЦЯ Миколу Ігоровича – старшого солдата

ГОДУНОВА Дмитра Борисовича (посмертно) – солдата

ГОЛОВАТЮКА Івана Руслановича (посмертно) – солдата

ГОПКУ Віктора Миколайовича (посмертно) – солдата

ГОРЕЦЬКОГО Анатолія Валентиновича (посмертно) – старшого солдата

ГОРОДНЬОГО Максима Вікторовича (посмертно) – солдата

ГОРЩОРУКА Артема Юрійовича (посмертно) – солдата

ГРАДЕЦЬКОГО Владислава Михайловича – старшого солдата

ГРИГОРЕНКА Дмитра Анатолійовича (посмертно) – солдата

ГРИЦУ Андрія Дем’яновича (посмертно) – солдата

ГУДИМА Василя Івановича (посмертно) – сержанта

ГУКА Тараса Миколайовича (посмертно) – молодшого сержанта

ГУЛУ Ігоря Михайловича (посмертно) – молодшого сержанта

ГУМЕНЮКА Дмитра Сергійовича (посмертно) – старшого солдата

ГУСАКОВА Віталія Миколайовича (посмертно) – солдата

ГУСЄВА Сергія Миколайовича (посмертно) – солдата

ДАНИЛЕНКА Андрія Миколайовича (посмертно) – солдата

ДАНЧУКА Владислава Петровича (посмертно) – солдата

ДАНЬКА Олександра Миколайовича – капітан-лейтенанта

ДАРЧИЧА Володимира Івановича (посмертно) – солдата

ДЕГТЯРЬОВА Юрія Анатолійовича (посмертно) – солдата

ДЕННІЦУ Юрія Олександровича (посмертно) – молодшого сержанта

ДЕРЕВЯНКА Сергія Леонідовича (посмертно) – солдата

ДЕРКАЧА Максима Юрійовича (посмертно) – солдата

ДЕРКАЧА Віктора Григоровича (посмертно) – солдата

ДЗЯДКОВСЬКОГО Дениса Олександровича (посмертно) – солдата

ДИНЬКА Сергія Юрійовича (посмертно) – молодшого сержанта

ДИЩУКА Костянтина Анатолійовича (посмертно) – солдата

ДІДКА Андрія Володимировича (посмертно) – солдата

ДОВГОГО Владислава В’ячеславовича (посмертно) – старшого солдата

ДОМБРОВСЬКОГО Максима Володимировича (посмертно) – солдата

ДОНЦЯ Андрія Анатолійовича – солдата

ДОРОША Андрія Петровича (посмертно) – молодшого сержанта

ДУБИНУ Сергія Анатолійовича (посмертно) – солдата

ДУБИНУ Максима Юрійовича (посмертно) – сержанта

ДУБКА Максима Анатолійовича (посмертно) – солдата

ДУБРАВСЬКОГО Олександра Ярославовича (посмертно) – солдата

ДУДАРЯ Юрія Леонідовича (посмертно) – старшого солдата

ДУЗЯ Володимира Олександровича – сержанта

ДУМИЧА Івана Дмитровича (посмертно) – матроса

ДУНДУ Євгена Геннадійовича (посмертно) – молодшого сержанта

ДУТКУ Василя Григоровича (посмертно) – солдата

ДЯЧЕНКА Вячеслава Сергійовича (посмертно) – молодшого сержанта

ЄДАКОВА Олексія Вячеславовича (посмертно) – солдата

ЄЛЬНІКОВА Михайла Васильовича (посмертно) – старшого сержанта

ЄРМАКОВА Дмитра Сергійовича (посмертно) – старшого солдата

ЖДАНОВИЧА Юрія Адильовича (посмертно) – сержанта

ЖИЛЕНКА Олега Сергійовича (посмертно) – старшого солдата

ЖИЛЬЦОВА Віктора Вікторовича (посмертно) – молодшого сержанта

ЖОВНІРЕНКА Станіслава Миколайовича (посмертно) – солдата

ЖУРБУ Олександра Анатолійовича (посмертно) – сержанта

ЗАВИСТОВСЬКОГО Михайла В’ячеславовича (посмертно) – молодшого сержанта

ЗАІКУ Тимура Васильовича (посмертно) – солдата

ЗАТХЕЯ Мар’яна Володимировича (посмертно) – солдата

ЗАХАРЧЕНКА Антона Івановича (посмертно) – старшого солдата

ЗЕЛЕНКЕВИЧА Богдана Сергійовича (посмертно) – солдата

ЗЕЛЕНСЬКОГО Дмитра Івановича (посмертно) – старшого солдата

ЗЕМЛЯНОГО Романа Олександровича (посмертно) – старшого солдата

ЗІКУНОВА Олександра Геннадійовича (посмертно) – солдата

ЗІЛІНКА Тараса Володимировича (посмертно) – старшого сержанта

ЗІНЧЕНКА Тимофія Олександровича (посмертно) – солдата

ЗОЛОТАРЬОВА Олександра Вікторовича (посмертно) – солдата

ЗОЩУКА Валентина Олександровича – старшого солдата

ЗЮЗІНА Андрія Вікторовича (посмертно) – молодшого сержанта

ИВАНИША Миколу Володимировича (посмертно) – старшого солдата

ІВАНЬКА Юрія Валерійовича (посмертно) – сержанта

ІГНАТЕНКА Михайла Ігоровича (посмертно) – солдата

ІЗОБІЛІНА Олександра Юрійовича (посмертно) – солдата

ІЛЮКОВА Івана Володимировича (посмертно) – молодшого сержанта

ІЩУКА Павла Леонідовича (посмертно) – солдата

КАБАНЦЯ Вадима Анатолійовича (посмертно) – молодшого сержанта

КАЙНАРУ Андрія Миколайовича (посмертно) – солдата

КАЛАШНИКА Олександра Миколайовича (посмертно) – солдата

КАЛІНІЧЕНКА Павла Олександровича (посмертно) – сержанта

КАЛУГІНА Андрія Петровича (посмертно) – молодшого сержанта

КАМІНСЬКОГО Сигитаса Анатолійовича – старшого солдата

КАПЛАНА Віталія Валерійовича (посмертно) – солдата

КАРАТНИКА Володимира Васильовича (посмертно) – солдата

КАРПЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) – солдата

КАЩЕНКА Антона Олександровича – старшину 2 статті

КЕРЧИНСЬКОГО Віктора Петровича – старшину 1 статті

КЕЦБАЯ Арсена Гививича (посмертно) – солдата

КИРИЧЕНКА Олега Юрійовича (посмертно) – солдата

КИСЕЛЬОВА Сергія Володимировича (посмертно) – капітана

КИСІЛЯ Євгена В’ячеславовича – молодшого сержанта

КІЛЕВОГО Івана Івановича (посмертно) – старшого сержанта

КІНДЗЕРСЬКОГО Сергія Антоновича (посмертно) – солдата

КІСЛЯКОВА Олександра Ігоровича (посмертно) – старшого солдата

КІЦАКА Віктора Георгійовича (посмертно) – старшого солдата

КЛИМЕНКА Олександра Валерійовича – старшину 2 статті

КЛЮЙКА Олександра Івановича (посмертно) – сержанта

КНЯЗЄВА Ігоря Владиславовича (посмертно) – солдата

КОБЗАРЯ Максима Олександровича (посмертно) – старшого солдата

КОБИЛКІНА Артура Олександровича (посмертно) – солдата

КОБЦЯ Віктора Вікторовича (посмертно) – молодшого сержанта

КОВАЛЕНКА Олександра Петровича (посмертно) – солдата

КОВАЛЕНКА Романа Олександровича (посмертно) – солдата

КОВАЛЬЧУКА Сергія Анатолійовича (посмертно) – солдата

КОВБАСЮКА Руслана Івановича – старшого солдата

КОГУТА Євгена Васильовича (посмертно) – молодшого сержанта

КОЗИРЕВА Артема Євгеновича (посмертно) – солдата

КОЛІСНИКА Ярослава Миколайовича (посмертно) – старшого солдата

КОЛМАКА Сергія Володимировича (посмертно) – старшого матроса

КОЛОМІЙЦЯ Олега Миколайовича (посмертно) – солдата

КОЛОМІЙЦЯ Дениса Олександровича (посмертно) – старшого солдата

КОЛОТА Василя Володимировича (посмертно) – солдата

КОЛЯДУ Михайла Григоровича (посмертно) – молодшого сержанта

КОМАРА Валерія Івановича (посмертно) – старшого солдата

КОМІСАРОВА Олександра Миколайовича (посмертно) – солдата

КОНЯШИНА Максима Євгеновича (посмертно) – старшого матроса

КОРНІЄНКА Дениса Миколайовича (посмертно) – сержанта

КОРНІЙКА Романа Сергійовича (посмертно) – солдата

КОРНІЙЧУКА Олександра Миколайовича (посмертно) – молодшого сержанта

КОРХА Олега Михайловича (посмертно) – солдата

КОСЕНКА Олега Вікторовича (посмертно) – старшого сержанта

КОСТЮКА Івана Володимировича (посмертно) – солдата

КРАВЦОВА Андрія Валерійовича (посмертно) – солдата

КРАВЧУКА Олексія Леонідовича – сержанта

КРАЄВА Олександра Євгеновича (посмертно) – солдата

КРАСІЛЬНИКА Андрія Миколайовича (посмертно) – солдата

КРАСЬКА Ігоря Андрійовича (посмертно) – солдата

КУЗІВА Максима Петровича (посмертно) – солдата

КУЗІВА Миколу Васильовича (посмертно) – солдата

КУЗЛА Анатолія Петровича (посмертно) – старшого солдата

КУЛИКА Павла Васильовича (посмертно) – солдата

КУЛИКА Віктора Борисовича (посмертно) – солдата

КУЛИКА Олександра Миколайовича (посмертно) – старшого солдата

КУЛЬОВА Віктора Сергійовича (посмертно) – солдата

КУЛЬПУ Василя Петровича (посмертно) – солдата

КУНИНЦЯ Віктора Юрійовича (посмертно) – старшого солдата

КУРОЧКІНА Олексія Володимировича (посмертно) – старшого матроса

КУСІКА Анатолія Нестеровича (посмертно) – старшого сержанта

КУЧЕРА Олександра Григоровича (посмертно) – сержанта

КУШНІРА Сергія Миколайовича (посмертно) – солдата

ЛАЗАРІШИНА Вячеслава Романовича (посмертно) – солдата

ЛЕМІША Станіслава Миколайовича (посмертно) – солдата

ЛЕЩЕНКА Едуарда Васильовича (посмертно) – молодшого сержанта

ЛИСОГО Сергія Валерійовича (посмертно) – старшого солдата

ЛИТВИНЧУКА Володимира Анатолійовича (посмертно) – молодшого сержанта

ЛІТВАКА Леоніда Вікторовича (посмертно) – солдата

ЛІЩУКА Антона Олександровича (посмертно) – старшого солдата

ЛОЛУ Михайла Степановича (посмертно) – солдата

ЛОПУШАНСЬКОГО Олександра Олександровича (посмертно) – майора

ЛЯХУТУ Олександра Володимировича (посмертно) – молодшого сержанта

ЛЯШЕЦЬКОГО Павла Андрійовича (посмертно) – старшого солдата

МАГАЛЯСА Олександра Михайловича (посмертно) – старшого солдата

МАЄВСЬКОГО Євгена Анатолійовича (посмертно) – солдата

МАЙБОРОДУ Івана Олександровича (посмертно) – молодшого лейтенанта

МАЙОРА Богдана Олександровича (посмертно) – солдата

МАЙОРА Володимира Володимировича (посмертно) – старшого солдата

МАЙСТРЕНКА Сергія Васильовича (посмертно) – сержанта

МАКАРОВА Дмитра Сергійовича – старшого матроса

МАЛИШЕВА Станіслава Артуровича (посмертно) – старшого лейтенанта

МАНЧИНСЬКОГО Костянтина Альбертовича (посмертно) – солдата

МАНЯКА Ігоря Славомировича (посмертно) – солдата

МАРЧЕВСЬКОГО Андрія Ігоровича – сержанта

МАРЧЕНКА Олександра Вікторовича (посмертно) – солдата

МАРЧЕНКА В’ячеслава Віталійовича (посмертно) – молодшого сержанта

МАРЧЕНКА Олександра Валерійовича (посмертно) – старшого сержанта

МАСИКА Романа Михайловича (посмертно) – солдата

МЕЗЕЯ Івана Михайловича (посмертно) – солдата

МЕЛЕЩЕНКА Миколу Андрійовича (посмертно) – солдата

МЕЛЬНИКА Олександра Сергійовича – старшого матроса

МЕЛЬНИЧУКА Олексія Олександровича (посмертно) – молодшого сержанта

МЕЛЬНИЧУКА Дмитра Олександровича (посмертно) – солдата

МЕЩЕРІКОВА Романа Віталійовича (посмертно) – старшого солдата

МИГАЛОВИЧА Євгена Юрійовича (посмертно) – солдата

МИХАЙЛОВА Євгенія Олександровича (посмертно) – солдата

МИХАЛЬЧЕНКА Євгенія Михайловича (посмертно) – солдата

МІНІХА Олександра Леонідовича – молодшого сержанта

МІНЯЙЛА Олександра Васильовича (посмертно) – старшого солдата

МІРЕЦЬКОГО Сергія Анатолійовича (посмертно) – старшого солдата

МІСЮКЕВИЧА Андрія Миколайовича (посмертно) – солдата

МОІСЄЄНКА Антона Валентиновича (посмертно) – солдата

МОРОЗА Віктора Володимировича (посмертно) – молодшого сержанта

МОСІЙЧУКА Євгенія Володимировича (посмертно) – солдата

МУДРАКА Віталія Леонідовича – старшого матроса

МУЗИЧЕНКА Сергія Анатолійовича (посмертно) – солдата

МУКОГОРЕНКА Романа Васильовича (посмертно) – молодшого сержанта

МУРАВКУ Микиту Сергійовича (посмертно) – молодшого сержанта

МУРИГІНА Юрія Михайловича (посмертно) – молодшого сержанта

МУХІНА Володимира Олексійовича (посмертно) – молодшого сержанта

НАБИТА Юрія Ігоровича (посмертно) – солдата

НАГОРНЯКА Сергія Петровича (посмертно) – старшого солдата

НАДУЄВА Олександра Юрійовича (посмертно) – солдата

НАЗАРУКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) – старшого солдата

НАУМОВИЧА Валерія Дмитровича (посмертно) – солдата

НАЧИНЯННОГО Артура Олеговича (посмертно) – солдата

НІКІТІНА Романа Олександровича (посмертно) – солдата

НІКІТІНА Владислава Олександровича (посмертно) – капітана

НІКІШУ Анатолія Анатолійовича (посмертно) – сержанта

НІКОЛАЙЧУКА Богдана Аркадійовича (посмертно) – солдата

НІМИХА Владислава Олексійовича (посмертно) – солдата

НОВІЦЬКОГО Любомира Ігоровича (посмертно) – солдата

НОВОСАДА Михайла Миколайовича (посмертно) – молодшого сержанта

НОСАНА Олега Олеговича (посмертно) – солдата

НУРКАЛИКОВА Володимира Миколайовича (посмертно) – солдата

ОБРІЗАНА Дениса Олександровича (посмертно) – солдата

ОВАРІ Даніеля Степановича (посмертно) – солдата

ОВСЮКА Романа Геннадійовича – молодшого лейтенанта

ОВЧІНКА Тимофія Вікторовича (посмертно) – молодшого сержанта

ОДІНЦОВА Артема Володимировича (посмертно) – молодшого сержанта

ОЗЕРЧУКА Сергія Васильовича (посмертно) – старшого солдата

ОРАНСЬКОГО Миколу Миколайовича (посмертно) – солдата

ОРЛОВА Романа Миколайовича (посмертно) – молодшого сержанта

ОСАДЧУКА Дмитра Олексійовича (посмертно) – солдата

ОСАДЧУКА Костянтина Олександровича (посмертно) – старшого солдата

ОСАДЧУКА Олександра Андрійовича (посмертно) – солдата

ОСЯГІНА Станіслава Володимировича (посмертно) – старшого солдата

ОТЮЦЬКОГО Ігоря Михайловича (посмертно) – солдата

ОХОЦЬКОГО Миколу Леонідовича (посмертно) – солдата

ПАВЛЮЧИКА Леоніда Йосиповича (посмертно) – солдата

ПАЛАДІЯ Романа Руслановича (посмертно) – старшого матроса

ПАЛЬКА Іллю Володимировича (посмертно) – молодшого сержанта

ПАНАСЮКА Олега Петровича (посмертно) – сержанта

ПАНЧЕНКА Миколу Анатолійовича (посмертно) – молодшого сержанта

ПАРФЬОНОВА Олексія Михайловича (посмертно) – солдата

ПАСІЧНИКА Віктора Миколайовича (посмертно) – солдата

ПАШКЕВИЧ Ніну Миколаївну (посмертно) – солдата

ПЕРЕМОТА Дмитра Сергійовича (посмертно) – солдата

ПЕРЕПЕЛИЦЮ Дмитра Олександровича – старшого солдата

ПЕРЕПЕЛЯТНИКА Івана Сергійовича (посмертно) – солдата

ПЕРИНЯКА Павла Олеговича (посмертно) – солдата

ПЕШАКА Федора Федоровича (посмертно) – солдата

ПИКАЛА Віктора Володимировича (посмертно) – солдата

ПІВНЯ Максима Олеговича (посмертно) – солдата

ПІДДУБНОГО Владислава Миколайовича (посмертно) – солдата

ПІДСАДНОГО Віталія Миколайовича (посмертно) – молодшого сержанта

ПІЛЬГУЯ Вадима Миколайовича (посмертно) – старшого лейтенанта

ПЛИСКУ Олега Федоровича (посмертно) – старшого солдата

ПОГОРНЮКА Андрія Миколайовича (посмертно) – солдата

ПОДДУБНОГО Дениса Володимировича (посмертно) – солдата

ПОЛІЩУКА Сергія Володимировича (посмертно) – солдата

ПОЛЮХОВИЧА Станіслава Дмитровича (посмертно) – солдата

ПОПОВА Артема Олександровича (посмертно) – молодшого сержанта

ПОСТЕРНАКА Олександра Юрійовича (посмертно) – солдата

ПОСТЕРНАКА Сергія Вікторовича (посмертно) – старшого солдата

ПОТОМСЬКОГО Вячеслава Миколайовича (посмертно) – молодшого сержанта

ПОХОДНЮ Віталія Валерійовича (посмертно) – молодшого сержанта

ПРИТОЛЮКА Віталія Вікторовича (посмертно) – молодшого сержанта

ПРОКОПЕНКА Ігоря Вікторовича (посмертно) – старшого солдата

ПУКАСА Романа Олександровича – старшого солдата

ПУСТОВОЙТА Володимира Миколайовича (посмертно) – старшого солдата

ПШЕНИЧНОГО Владислава Андрійовича (посмертно) – солдата

РАДОНЕЖА Олександра Віталійовича (посмертно) – старшого солдата

РЕВЧУКА Івана Івановича (посмертно) – молодшого сержанта

РИЖОВА Андрія Юрійовича (посмертно) – солдата

РІЗНИКА Сергія Олександровича (посмертно) – солдата

РОДІКОВА Володимира Олександровича (посмертно) – солдата

РУДЕНКА Дмитра Івановича (посмертно) – старшого солдата

РУДЕНОК Анастасію Олександрівну (посмертно) – молодшого сержанта

РУДНЄВА Олега Михайловича (посмертно) – солдата

РУРАКА Миколу Богдановича (посмертно) – солдата

РЯБЦЕВА Дмитра Анатолійовича (посмертно) – солдата

РЯБЦЯ Сергія Віталійовича (посмертно) – солдата

САВЧУКА Андрія Богдановича (посмертно) – солдата

САГАНА Ігоря Михайловича (посмертно) – солдата

САДОВОГО Вячеслава Вікторовича (посмертно) – молодшого сержанта

САМБОРСЬКОГО Антона Васильовича (посмертно) – солдата

САМІЛИКА Олексія Станіславовича (посмертно) – солдата

САЯ Олександра Петровича (посмертно) – головного сержанта

СВІЗЄВА Віталія Олександровича (посмертно) – солдата

СЕМЕНОВА Дмитра Володимировича (посмертно) – солдата

СЕМЕНЧУКА Владислава Михайловича (посмертно) – солдата

СЕМЕНЮКА Сергія Федоровича (посмертно) – молодшого сержанта

СЕРБІНОВА Гліба Борисовича (посмертно) – старшого солдата

СИМОНЕНКА Сергія Петровича (посмертно) – старшого солдата

СИТНИКА Андрія Валерійовича (посмертно) – старшого солдата

СІНУСІКА Ігоря Павловича (посмертно) – солдата

СІРИКА Валерія Миколайовича (посмертно) – старшого солдата

СЛЄПНЬОВА Євгена Вячеславовича (посмертно) – сержанта

СЛУГОВИНУ Віктора Олеговича (посмертно) – сержанта

СМИРНОВА Дмитра Миколайовича – солдата

СОБУЦЬКОГО Олега Михайловича – майора

СОКОЛЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) – солдата

СОЛОМКА Єгора Леонідовича (посмертно) – старшого солдата

СОТНИКА Євгена Миколайовича (посмертно) – старшого солдата

СПІРОВА Ігоря Валерійовича (посмертно) – солдата

СТАВРАТІЯ Ярослава Івановича (посмертно) – старшого солдата

СТАРИНУ Сергія Івановича (посмертно) – солдата

СТЕПАНЕНКА Олександра Миколайовича – старшого матроса

СТЕПАНОВА Артема Юрійовича (посмертно) – молодшого сержанта

СТЕПАНЧУКА Олександра Володимировича (посмертно) – солдата

СТЕЦЕНКА Андрія Ігоровича (посмертно) – солдата

СТЕШКОВА Владислава Вікторовича (посмертно) – солдата

СУБОТУ Андрія Володимировича (посмертно) – солдата

СУРАЄВА Андрія Петровича (посмертно) – солдата

СУХОДОЛОВА Даниїла Андрійовича (посмертно) – солдата

СУЯРОВА Євгена Олександровича (посмертно) – солдата

ТАБАЛУ Олександра Миколайовича (посмертно) – солдата

ТАРАСЕНКА Романа Віталійовича (посмертно) – солдата

ТЕЛЕШКА Олександра Васильовича (посмертно) – солдата

ТЕРЕЩЕНКА Олександра Віталійовича (посмертно) – старшого солдата

ТЕРТИШНОГО Микиту Сергійовича (посмертно) – молодшого сержанта

ТЕСЛЮ Максима Анатолійовича (посмертно) – молодшого сержанта

ТИМОЩЕНКА Ігоря Ігоровича (посмертно) – старшого солдата

ТИМОЩУКА Олега Євстафійовича (посмертно) – солдата

ТИТАРЕНКА Віталія Васильовича (посмертно) – солдата

ТИТАРЕНКА Дмитра Геннадійовича (посмертно) – солдата

ТИЩЕНКА Олександра Івановича (посмертно) – солдата

ТІТЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) – сержанта

ТОЛМАЧОВА Сергія Леонідовича (посмертно) – старшого сержанта

ТОФАНА Дениса Володимировича (посмертно) – старшого солдата

ТРУХАНА Олександра Миколайовича (посмертно) – солдата

ТУПОТІНА Артура Ігоровича (посмертно) – сержанта

ТУРСЬКОГО Олександра Олександровича (посмертно) – старшого солдата

УГОРОВА Дениса Сергійовича (посмертно) – молодшого сержанта

УДОДОВА Віталія Вікторовича (посмертно) – старшого лейтенанта

УСІКА Володимира Володимировича (посмертно) – старшого солдата

ФАРАФОНОВА Сергія Михайловича (посмертно) – солдата

ФЕДОРЕНКА Андрія Леонідовича (посмертно) – старшого солдата

ФЕДОРОВИЧА Сергія Йосиповича (посмертно) – солдата

ФЕРБЕРА Андрія Михайловича (посмертно) – старшого сержанта

ФІЛІПЧУКА Артема Андрійовича – старшого матроса

ФІРСИКА Павла Анатолійовича (посмертно) – старшого сержанта

ФІСЮНА Дмитра Вікторовича – сержанта

ФРАНЦЕВА Сергія Васильовича (посмертно) – солдата

ФУРМАНЮКА Володимира Івановича (посмертно) – солдата

ФУРНІКУ Романа Вікторовича (посмертно) – старшого солдата

ФУШЕ Пітера Майкла (посмертно) – солдата

ХАВРУКА Олега Васильовича (посмертно) – старшого солдата

ХАЛАМЕНДУ Сергія Миколайовича (посмертно) – солдата

ХАНЕНКА Вадима Сергійовича (посмертно) – старшого солдата

ХІМІЧА Андрія Миколайовича (посмертно) – солдата

ХОДАКІВСЬКОГО Ігоря Олександровича (посмертно) – солдата

ХОМЕНКА Дмитра Анатолійовича (посмертно) – молодшого сержанта

ХОМЕНКОВА Іллю Сергійовича (посмертно) – солдата

ЦИГАНСЬКОГО Дмитра Васильовича (посмертно) – солдата

ЦИГАНЧУКА Мирослава Анатолійовича (посмертно) – солдата

ЦІША Дмитра Ярославовича (посмертно) – солдата

ЧАБАНА Романа Івановича (посмертно) – солдата

ЧЕЛЕМБІЯ Юрія Валерійовича (посмертно) – солдата

ЧЕЛОМБІТЬКА Костянтина Володимировича (посмертно) – старшого солдата

ЧЕПІЛКА Сергія Анатолійовича – головного старшину

ЧЕПІЛЯ Сергія Віталійовича (посмертно) – молодшого сержанта

ЧЕПУРКА Олександра Олександровича (посмертно) – старшого солдата

ЧЕРКАВСЬКОГО Назарія Андрійовича (посмертно) – старшого солдата

ЧЕРНИША Анатолія Михайловича (посмертно) – молодшого сержанта

ЧЕРНЮКА Олега Олександровича (посмертно) – солдата

ЧЕРНЮКА Романа Олеговича (посмертно) – солдата

ЧЕРНЯКА Михайла Вікторовича – старшого матроса

ЧЕХОВСЬКИХ Олександра Олександровича (посмертно) – солдата

ЧИЖА Сергія Сергійовича – солдата

ЧОРНОГО Антона Костянтиновича (посмертно) – старшого солдата

ЧУБІРКУ Василя Васильовича (посмертно) – солдата

ШАПОВАЛОВА Володимира Леонідовича (посмертно) – солдата

ШАСТУНА Михайла Григоровича (посмертно) – сержанта

ШВЕЦЯ Євгена Петровича (посмертно) – старшого лейтенанта

ШВИДКОГО Романа Валерійовича (посмертно) – солдата

ШЕВЧЕНКА Олега Валерійовича (посмертно) – солдата

ШЕМЧУКА Івана Віталійовича – старшину 1 статті

ШЕРЕМБЕЯ Анатолія Івановича (посмертно) – старшого сержанта

ШЕРЕМЕТУ Андрія Володимировича (посмертно) – старшого солдата

ШЕСТОПАЛЬКА Миколу Юрійовича (посмертно) – солдата

ШИЛАКА Вадима Станіславовича (посмертно) – солдата

ШИМКА Віталія Миколайовича (посмертно) – молодшого сержанта

ШИНКАРЕНКА Дениса Юрійовича (посмертно) – молодшого сержанта

ШКРЬОБА Костянтина Сергійовича (посмертно) – солдата

ШОБОТЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) – молодшого сержанта

ШПАРУ Тимофія Петровича (посмертно) – солдата

ШПИЧКУ Станіслава Васильовича (посмертно) – молодшого сержанта

ЩЕРБАКОВА Євгенія Миколайовича (посмертно) – молодшого сержанта

ЩЕРБАНЯ Костянтина Валерійовича (посмертно) – старшого сержанта

ЮНУСОВА Рустема Рєфатовича (посмертно) – солдата

ЮРКІВА Юрія Васильовича (посмертно) – солдата

ЮФЕРОВА Дмитра Володимировича (посмертно) – сержанта

ЮХИМЧУКА Віктора Леонідовича (посмертно) – солдата

ЯРМОЛЬЧУКА Юрія Васильовича (посмертно) – солдата

ЯЦЕНКА Сергія Івановича (посмертно) – старшого солдата

ЯЦОЛУ Віктора Золтановича (посмертно) – старшого солдата

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАБІЦЬКУ Олену Романівну (посмертно) – старшого солдата

ГОНЧАРЕНКА Сергія Вікторовича – старшого матроса

ДІАНІЧА Мирослава Івановича (посмертно) – молодшого сержанта

ДУБЕНКА Сергія Анатолійовича – сержанта

ЖАНТАЛАЯ Євгена Олександровича – солдата

КАРАЧУЄВА Дмитра Анатолійовича – старшого солдата

КОВАЛЕВИЧА Павла Миколайовича – старшого солдата

КОВАЛІВСЬКОГО Олександра Олександровича – старшого солдата

ЛИФАРЯ Антона Олександровича – капітана

МАТВІЙЧУКА Андрія Володимировича – молодшого сержанта

ПЕРЕВАЛУ Сергія Анатолійовича (посмертно) – солдата

ПОДЕЛЬНЮКА Владислава Миколайовича – старшого матроса

ПОЛІЩУКА Андрія Сергійовича – старшого матроса

ПУШКІНА Віктора Вікторовича – старшого лейтенанта

РУСНАКА Романа Євгенійовича (посмертно) – солдата

СИБІРКУ Сергія Олександровича (посмертно) – солдата

ТУРЯНИНА Ростислава Анатолійовича (посмертно) – молодшого сержанта

ШОВКОПЛЯСА Андрія Андрійовича – молодшого сержанта

ЯКУШЕВА Дмитра Юрійовича (посмертно) – солдата

Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено:

Дядюру Віталія Вікторовича (посмертно) – солдата.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розглянув 22 петиції, які стосувалися присвоєння звання Героя України посмертно. З них лише один військовослужбовець отримав цю найвищу державну нагороду. Відповіді опубліковані на сайті електронних петицій 26-27 листопада. Звання Героя України було присвоєно Олексію Слющенку, чемпіону світу з пауерліфтингу, який у перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішов на фронт та став розвідником.