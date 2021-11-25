Сьогодні – День подяки: історія свята та чому воно вийшло за межі США

День подяки відзначають щороку у четвертий четвер листопада

Сьогодні, 25 листопада, у Сполучених Штатах Америки відзначають одне з найбільш важливих і очікуваних свят року – День подяки. З цього дня в США починається сезон новорічних свят, які тривають до Різдва. Про це пише p12.com.ua.

Історія свята

Перші переселенці з Англії прибули до Америки в 1620 році і осіли в нинішньому штаті Массачусетс, де заснували Плімутську колонію. Багато людей, які прибули тоді, не змогли пережити зиму і загинули через низку різних причин: голоду, холоду, хвороб. Ті, кому вдалося вижити, заснували колонію. Навесні місцеві індіанці навчили переселенців вирощувати різні культури на кам'янистому ґрунті. Завдяки зусиллям їм вдалося отримати багатий врожай.

Відзначити перший день принесення подяки Господу запропонував губернатор колоністів У. Бредфорд. Восени 1621 року відбувся перший День подяки. Відзначити свято запросили індіанців, які допомогли колоністам вижити.

Починаючи з 1621 року колоністи відзначали багатий урожай Днем подяки.

Після виникнення США як єдиної держави перший президент Джордж Вашингтон висловився за введення Дня подяки як національного свята. У 1941 році Конгрес США прийняв білль, яким встановив День подяки державним святом. Відтоді свято відзначають у четвертий четвер листопада.

Традиції Дня подяки

Сполучені Штати Америки відомі на весь світ своїми традиціями святкування Дня подяки. В цей день за великим столом збирається родина, друзі, близькі люди. Кожен за столом повинен вимовити слова подяки за все хороше, що сталося з ним за життя або за останній рік окремо.

У День подяки ще однією важливою традицією є багато накритий стіл. Господині передчасно роблять закупівлі до святкового столу. Головною стравою Дня подяки є фарширована індичка з журавлиновим соусом, а також великий солодкий гарбузовий пиріг.

У Нью-Йорку найбільший універмаг Мacy's організовує в цей день грандіозний парад із величезними надувними іграшками героїв із різних мультфільмів. Парад транслюють на телеканалах.

Щороку на День подяки президент Сполучених Штатів отримує в подарунок індичку. На церемонії в Білому домі президент традиційно влаштовує її «помилування», щоб вона могла жити на фермі.

Одна з найкращих речей у День подяки – проводити час із сім'єю. Часто люди живуть далеко від членів сім'ї та неодмінно цього дня приїздять, щоб побути зі своїми близькими. Тож протягом останніх років традиційне свято американців почало «виходити» за межі США: мешканці різних куточків світу переймають День подяки як ще одне родинне свято.

Нагадаємо, цьогоріч вартість вечері на День подяки обійдеться американцям у середньому в $53,31, що на 14% більше торішньої вартості, що становить $46,90.

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