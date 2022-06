Американський Соловйов. Які міфи про Україну поширює ведучий Fox News Такер Карлсон

«В американських термінах ви б назвали Україну тиранією». Зеленський – «маріонетка адміністрації Байдена». США підтримуватимуть війну доти, «доки не буде знищено всю Україну, а мільйони українців не стануть біженцями». Ні, це не шоу Володимира Соловйова – це одна з найпопулярніших новинних програм у США. Tucker Carlson Tonight – вечірнє шоу на консервативному каналі Fox News, де ведучий Такер Карлсон у саркастичному стилі аналізує новини та разом із гостями обговорює внутрішню та зовнішню політику США.

Хоча його «аналіз» війни в Україні може видатися набором теорій змов із якогось маргінального сайта, аудиторію він збирає величезну. За результатами 2021 року вечірнє шоу Такера Карлсона стало найпопулярнішим новинним шоу на кабельному телебаченні США, збираючи біля екранів у середньому 3,2 мільйона глядачів. Про впливовість програми може свідчити факт, що до офісу конгресмена від штату Нью-Джерсі Тома Маліновскі дзвонили виборці, які розповідали, що після перегляду Такера Карлсона засмутилися через те, що США не стають на бік Росії, й закликали політика підтримати «справедливі» вимоги Росії.

Карлсон привертає увагу не лише американських глядачів, а й російського державного телебачення, де його люблять цитувати. The New York Times звернула увагу на те, що з початку вторгнення російські медіа почали частіше включати у свій ефір відео з Fox News. Навіть міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров задоволений роботою каналу, адже, за його словами, «тільки Fox News намагається запропонувати альтернативну точку зору». До слова, програма Карлсона не відображає загальну інформаційну політику Fox News. На каналі працюють і аналітики та журналісти з більш критичною позицією щодо Росії.

Tucker Carlson's latest performance is an especially big hit in Moscow. State TV propagandists loved it so much, Russia's 60 Minutes included it not once, but twice in their evening broadcast—neatly bookended by the Kremlin's war propaganda. Here's one of those clips.#TuckyoRose pic.twitter.com/F3qkwOHUOp