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Підвищення тарифу на транспортування газу це шлях до інфляції та закриття підприємств – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Підвищення тарифу на транспортування газу це шлях до інфляції та закриття підприємств – ЗМІ

Підвищення тарифу на транспортування газу призведе до скорочення валютних надходжень та подальшого падіння курсу гривні – ЗМІ

«Оператор ГТС України» ініціювало різке підвищення тарифів на транспортування газу на 2025 рік. Це позначиться на конкурентоспроможності бізнесу і, врешті решт, спричинить підвищення цін та продовжить «розганяти» інфляцію на четвертому році повномасштабної війни. Про це пише Цензор.

«ТОВ «Оператор ГТС України» отримав від НКРЕКП схвалення проєкту підвищення тарифу на транспортування газу для споживачів одразу зі 124 до 503 грн за тисячу кубометрів. Тобто, тариф зросте на 305%, або більше, ніж у 4 рази. Керівництво компанії пояснює це завершенням дії угоди про транзит російського газу через Україну до ЄС. Тобто, підтримувати доходи монополіста замість росіян тепер мають українські підприємства», – вказує видання.

Гендиректор компанії Дмитро Липпа наполягає на необхідності збільшити прибуток монополіста, закладений у тариф, до рівня облікової ставки НБУ (зараз вона становить 13,5%, – ред.). Але дізнатися, куди компанія витрачатиме отримані кошти, неможливо: вона не розкриває ані розрахунки, закладені у підвищення тарифу, ані фінансову звітність. Тому громадськість та бізнес мають всі підстави сумніватися в тому, що державна монополія не маніпулює даними, підкреслює видання.

«Підвищення тарифів державних монополій завжди б’є як по конкурентоспроможності українського експорту, так і по кишені звичайного українця. На внутрішньому ринку додатковий фінансовий тягар у підсумку нестиме кінцевий споживач продукції та послуг, це також сприятиме прискоренню інфляційних процесів. Своєю чергою зниження конкурентоспроможності українського експорту на зовнішніх ринках може призвести до падіння надходжень валюти, що рано чи пізно позначиться на курсі гривні», - акцентує Цензор. У випадку безконтрольного підвищення тарифів, підприємствам доведеться зменшувати обсяги виробництва або зупинити діяльність, попереджає видання. Через це державні монополісти втрачатимуть доходи і знову вимагатимуть підвищувати тариф.

«Без чіткої оцінки ефективності їх роботи, монополісти завжди намагатимуться використати свою ринкову владу, щоб перекласти будь-які свої витрати на споживача. Тому особливо важливо не допустити безконтрольного підвищення тарифів монополістів під час війни, коли більшість підприємств намагаються працювати у безпрецедентно складних умовах. Натомість виглядає так, що керівництво державних монополій, отримуючи мільйонні зарплати, навпаки використовує умови воєнного стану, щоб уникнути публічного обґрунтування підвищення тарифів та оцінки власної ефективності. Адже «війна все спише», – резюмує видання.

Раніше Федерація роботодавців України також заявила, що підвищення тарифу на транспортування газу на 305% матиме катастрофічні наслідки для економіки та викличе хвилю звільнень виробників. Тим часом, формування тарифу Оператором ГТС є максимально непрозорим, тому необхідно провести аудит компанії – для того, щоб оптимізувати тарифи та не допустити зростання тарифу.

Теги: НКРЕКП тарифи бізнес транзит аудит підвищення цін

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