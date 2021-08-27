Плакати з Калінінградською областю в складі Німеччини та уроки історії

Німці гарно вивчили уроки історії

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С новостной ленты: немецкая полиция ищет злоумышленников, развесивших по одной тамошней федеральной земле фальшивые предвыборные плакаты с Калининградской областью и частью Польши в составе Германии.

Странное дело. Отчего же злоумышленников? Чего же тут злого, в этом умысле? Сплошная любовь к фатерлянду. Отчего бы немцам не взбодриться, не вспомнить славные страницы прошлого, не выбрать в парламент этих долгожданных патриотически настроенных граждан – и не вернуть наконец в родную гавань, превосходящими силами НАТО, исконно немецкие земли?

Дел, конечно, не на пару часов, как в Симферополе, но до темноты управиться можно. Аннексировать к чертям собачьим, и все дела. Калининградская область, с утра пораньше, обнаружит себя в составе Евросоюза и огорчится не сильно, а полякам не привыкать. В чем проблема-то?

Странные, ей-богу, люди эти немцы – с полицией ищут собственных патриотов! И ведь найдут, и мало не покажется тем патриотам…

В чем же дело?

А просто они проходили уже всë это. Возвращение исконно немецких земель, подъем патриотизма, военные парады, торжество силы… Проходили – и помнят, чем закончилось, и не хотят больше – совсем не хотят, ни разу. Выучили урок крепко, на твердую пятерку.



А двоечники-переростки, чьи деды победили в той старой войне, продолжают хамить со своей «камчатки» училке-истории и хулиганить на переменах. Этот затянувшийся пубертат не сулит ни им, ни их детям ничего хорошего, но настроение еще в полном порядке.

Джерело: Эхо Москвы

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