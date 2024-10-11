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Чи є Росія «ворогом» для Америки? Чи треба підтримувати Україну? Експерти коментують дані соцпитування у США

Голос Америки
glavcom.ua
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Чи є Росія «ворогом» для Америки? Чи треба підтримувати Україну? Експерти коментують дані соцпитування у США
Фото від 16 червня 2021 року. Президент Джо Байден і лідер Росії Володимир Путін на американсько-російському саміті у Женеві, Швейцарія
фото: Reuters

У квітні цього року у Конгресі США ухвалили пакет допомоги Україні ще на понад 60 мільярдів доларів

У США наразі немає суспільного консенсусу щодо допомоги Україні і є суттєва партійна різниця у ставленні до України та Росії. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Інститутом Пірсона/AP-NORC. Однак, великою новиною стало те, що ставлення до того, чи мають США підтримувати Україну в її намаганні відбити агресію Росії – суттєво змінилися. Як саме? Розповідає Голос Америки.

Погляди на те, скільки США витрачає на війну (РФ проти України – ред.), суттєво змінилися протягом року. Значно менше людей вважають, що Сполучені Штати витрачають забагато на підтримку України у повірянні із жовтнем минулого року (34% проти 52%), – йдеться у висновках соцопитування, проведеного Інститутом Пірсона/AP-NORC у вересні 2024 року.

За даними дослідження, у жовтні 2023 року 52% респондентів відзначили, що, на їхню думку, США витрачають забагато на допомогу Україні, 31% – що США витрачають стільки, скільки потрібно, а 15% – що США витрачають замало.

У вересні цього року лише 34% опитаних відзначили, що США витрачає забагато на підтримку України, 39% сказали, що американці витрачають стільки, скільки потрібно, а 21% – що США витрачають замало.

Радикальне зменшення

«Радикально зменшилось число людей, які кажуть, що Америка допомагає Україні занадто багато. Є більше людей, які кажуть, що обсяг допомоги правильний, є також більше людей, які кажуть що допомога замала. А пів року тому понад половина респондентів говорили, що США витрачають забагато, зараз – близько третини – це суттєва різниця», – так прокоментував Голосу Америки результати опитування професор Чиказького університету економіст Костянтин Сонін.

Експерт пояснює зміни у статистиці тим, що переважна більшість американців, на його думку – три чверті, переконана, що Україна має право захищатися від російського вторгнення і що Сполучені Штати мають допомагати Україні. А новини про наступ російської армії влітку наводять їх на думку, що допомога США недостатня і що США мають допомагати більше.

Партійна різниця. Ізоляціоністи і інтернаціоналісти

Опитування відзначає різницю у поглядах між прихильниками Демократичної та Республіканської партій у США, що на думку експертів, свідчить про те, що немає суспільного консенсусу щодо допомоги Україні та ставленні до Росії.

Так, відповідно до результатів опитування, респонденти, які асоціюють себе з Демократичною партією, більш схильні розглядати Росію як «ворога», а Україну – як союзника.

Водночас зниження відсотка тих, хто вважає, що США витрачають забагато на підтримку України, спостерігається як серед республіканців, так і серед демократів.

У випадку прихильників Республіканської партії – з 69% у 2023 році до 50% у 2024 році, серед прихильників Демократичної партії – з 37% до 20%, відповідно.

«Різниця в поглядах величезна. Зараз Америка дуже поляризована політично. Тож не дивно, що демократи переважною більшістю підтримують збільшення допомоги Україні. Це відрізняється від республіканців, які мають своєрідне ізоляціоністське ядро – близько третини республіканців ізоляціоністи», – говорить Костянтин Сонін.

Водночас експерт відзначає, що ця категорія республіканців не проти підтримки конкретно України, вони проти допомоги будь-якій іноземній державі. Але серед республіканців присутня значна, майже така ж велика частина інтернаціоналістів.

Таким чином, існує значна і стабільна підтримка республіканців щодо допомоги Україні, наголошує експерт.

Чи Росія є «ворогом» для США?

Половина опитаних респондентів називає Росію противником, а 43% розглядає Україну як країну-союзника, який поділяє інтереси та цінності США.

67% прихильників Демократичної партії вважають Росію противником, порівняно із 43% незалежних респондентів та 40% республіканців. 59% демократів, що також більше за незалежних – 30% та республіканців – 31% вважають що Україна – союзник, що поділяє інтереси США та їхні цінності.

Широкі розбіжності щодо відповідальності США і підтримки України виявило серед прихильників різних американських партій і останнє опитування Pew Research Center у липні 2024 року.

Тоді на питання, чи зобов’язані США допомагати Україні – 48% американців сказали, що так, і 49% – ні.

Також у липні більшість прихильники обох політичних партій схвалили збереження суворих економічних санкцій проти Росії – 66% серед республіканців і 77% серед демократів.

Відповідно до липневого опитування Pew Research Center, республіканці та демократи продовжують розходитися в думці про політику США щодо України. 62% прихильників республіканців стверджують, що Сполучені Штати не несуть відповідальності допомагати Києву захищатися від вторгнення Росії.

Приблизно дві третини демократів і демократично орієнтованих незалежних виборців (63%) кажуть, що США несуть цю відповідальність. Лише близько третини республіканців і прихильників республіканців (36%) говорять те саме. 29% американців вважають, що США надають надто велику підтримку Україні, і така ж частка стверджує, що надається належна кількість (26%).

Трамп критикує надання допоги Україні

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував надання допомоги Україні, заявивши в інтервʼю телеканалу Fox News, що постраждалі від урагану в США отримали лише по 750 доларів.

«Отже, ми маємо майже 300 мільярдів доларів для України, а вони пропонують людям 750 доларів для негайної допомоги у звʼязку з найгіршим ураганом, який будь-хто бачив», – сказав Трамп.

Названа Трампом кількість допомоги Україні може бути завищена.

На серпень 2023 року Сполучені Штати надали понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії, в тому числі понад 43 мільярди доларів військової допомоги.

Істотна частка цих коштів іде на виробництво зброї у самих США.

У квітні цього року у Конгресі США ухвалили пакет допомоги Україні ще на понад 60 мільярдів доларів.

Близько півтора тижня тому ураган «Хелен» ударив по узбережжю Флориди як шторм 4 категорії. Потім він послабшав, але спричинив сильні повені та руйнування. Понад 200 людей у шести штатах загинули.

Агентство Moodyʼs Analytics оцінює збитки від урагану «Хелен» приблизно в 34 мільярди доларів. Збитки від урагану «Мілтон» ще оцінюються. Саме через його наближення президент США Джо Байден відмінив свій візит до Німеччини. Призначене на 12 жовтня засідання Української оборонної контактної групи у форматі «Рамштайн», на яке сподівалося керівництво України, перенесли на невизначений час.

Ураган «Мілтон», який вдарив по Флориді лише через два тижні після попереднього стихійного лиха, викликав торнадо, забрав життя щойнаменше 11 людей. Принаймні, такі дані на ранок 11 жовтня. Шквальний вітер знеструмив понад 3 мільйони споживачів, затопив бар'єрні острови, зірвав дах з бейсбольного стадіону і перекинув будівельний кран на багатоповерхову споруду.

Але прогнози щодо того, що ураган «Мілтон» буде ще сильнішим, ніж «Хелен», за оцінками експертів, не справдилися.

Олексій Коваленко, Голос Америки

Теги: росія соцопитування Дональд Трамп партії Україна президент шторм вітер ураган наступ

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