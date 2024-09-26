Трамп видав ряд абсурдних та брехливих заяв про війну в Україні

Колишній президент США заявив, що відбудувати Україну неможливо

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд трамп виголосив промову, яка була сповнена неправдивих фактів та брехні. Він заявив, що Україна крім Києва повністю знищена і відбудувати її неможливо, навіть «навіть якщо весь світ збереться разом». Відповідне відео із промовою Трамп опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він заявив, що війна нібито триває три роки, і за цей час Україна «абсолютно знищена», а «мільйони й мільйони людей» загинули.

«Ті неймовірні будівлі із золотими вежами знесені. Ви більше ніколи не побачите такого міста чи містечка. Вони ніколи не будуть відтворені. Вони всі знищені, окрім Києва. Ви ніколи не зможете відбудувати міста й містечка такими, як вони були. Їм були тисячі років. Тільки подумайте. Три роки тому у вас була чудова цивілізація. Жили мільйони людей, які зараз більше не з нами», – видав Трамп.

Як стверджує республіканець, більшої частини України вже не існує

«України немає. Це більше не Україна», – додав він.

Потім Трамп заявив, що на відбудову України підуть «сотні років», а невдовзі і взагалі сказав, що відновити країну неможливо. За його словами, грошей на її відбудову не вистачать, «навіть якщо весь світ збереться разом».

На додачу, він сказав, що допустили це Джо Байден і Камала Гарріс, і вони «не будуть задоволені, поки не пошлють на війну американських дітей». Не минулося і без заяв про «хороші відносини» з Путіним і швидке досягнення угоди щодо війни, «якщо б при владі був розумний президент».

Нагадаємо, під час одного із мітингів у своїй передвиборчій кампанії кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що США були втягнуті у війну Росії проти України колишнім президентом Джо Байденом та натякнув, що він побоюється Росії, адже вона вміє воювати і робить це впродовж своєї історії.

Пізніше у команді кандидата в президенти США Дональда Трампа заявили, що цього тижня політик не зустрінеться із українським президентом Володимиром Зеленським та повідомили, що така зустріч взагалі не планувалась.

Натомість Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, яка чинить спротив російській агресії, і ця позиція не залежатиме від того, що робитиме нова адміністрація США.