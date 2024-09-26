Головна Новини
search button user button menu button

Трамп видав ряд абсурдних та брехливих заяв про війну в Україні

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп видав ряд абсурдних та брехливих заяв про війну в Україні
Трамп зробив ряд брехливих заяв про Україну
фото з відкритих джерел

Колишній президент США заявив, що відбудувати Україну неможливо

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд трамп виголосив промову, яка була сповнена неправдивих фактів та брехні. Він заявив, що Україна крім Києва повністю знищена і відбудувати її неможливо, навіть «навіть якщо весь світ збереться разом». Відповідне відео із промовою Трамп опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він заявив, що війна нібито триває три роки, і за цей час Україна «абсолютно знищена», а «мільйони й мільйони людей» загинули. 

«Ті неймовірні будівлі із золотими вежами знесені. Ви більше ніколи не побачите такого міста чи містечка. Вони ніколи не будуть відтворені. Вони всі знищені, окрім Києва. Ви ніколи не зможете відбудувати міста й містечка такими, як вони були. Їм були тисячі років. Тільки подумайте. Три роки тому у вас була чудова цивілізація. Жили мільйони людей, які зараз більше не з нами», – видав Трамп.

Як стверджує республіканець, більшої частини України вже не існує

«України немає. Це більше не Україна», – додав він. 

Потім Трамп заявив, що на відбудову України підуть «сотні років», а невдовзі і взагалі сказав, що відновити країну неможливо. За його словами, грошей на її відбудову не вистачать, «навіть якщо весь світ збереться разом».

На додачу, він сказав, що допустили це Джо Байден і Камала Гарріс, і вони «не будуть задоволені, поки не пошлють на війну американських дітей». Не минулося і без заяв про «хороші відносини» з Путіним і швидке досягнення угоди щодо війни, «якщо б при владі був розумний президент». 

Нагадаємо, під час одного із мітингів у своїй передвиборчій кампанії кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що США були втягнуті у війну Росії проти України колишнім президентом Джо Байденом та натякнув, що він побоюється Росії, адже вона вміє воювати і робить це впродовж своєї історії.

Пізніше у команді кандидата в президенти США Дональда Трампа заявили, що цього тижня політик не зустрінеться із українським президентом Володимиром Зеленським та повідомили, що така зустріч взагалі не планувалась. 

Натомість Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, яка чинить спротив російській агресії, і ця позиція не залежатиме від того, що робитиме нова адміністрація США. 

Читайте також:

Теги: війна Дональд Трамп Україна президент Європейський союз спротив соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підписав закон №11417
Президент підписав закон щодо збільшення бюджету на військові потреби
21 вересня, 10:12
Дональд Трамп заявив, що йому потрібні нові заходи безпеки
Дональд Трамп заявив, що йому потрібні нові заходи безпеки
18 вересня, 06:35
Олексій Дмитрашківський на Курщині
«Віддав свій інсулін росіянину». Пресофіцер розповів, хто лишився на підконтрольних ЗСУ районах Курщини
17 вересня, 22:01
Марки із зображенням рятувальників та вогнеборцві, які ліквідовують пожежі, наслідки ворожих атак та рятують людей, погасили в Одесі
В Одесі відбулося погашення марки, присвяченої рятувальникам (фото)
17 вересня, 15:42
Українські сили беруть участь у боях за Веселе
РФ кидає у бій проти ЗСУ на Курщині недосвідчених призовників – Forbes
16 вересня, 10:09
Результати опитування відображають думку про дебати лише серед тих виборців, які приєдналися до нього
Президентські дебати у США: CNN назвало переможця
11 вересня, 08:30
Петер Сійярто не хоче давати гроші на потреби України
Угорщина вирішила віддати іншій країні гроші, які мали піти на ЗСУ
10 вересня, 09:52
Зеленський зазначив, що Україна цінує всю американську підтримку, надану Українській державі та українцям
Житомирщина та американський штат Індіана підписали меморандум про співпрацю
5 вересня, 19:13
Ані тимчасовий виконувач обов'язків президента Турчинов, ані обраний президент Порошенко у 2014-му не оголосили стан війни з РФ…
АТО чи війна? Чому партія Порошенка не голосувала за ратифікацію Римського статуту авторська стаття
1 вересня, 12:40

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади
30K
Кияни показали, які повістки їм приходять на пошту
27K
Герой України про нову хвилю мобілізації: Середній вік новоприбулих – це 35+
23K
П'ять обласних центрів. Нардепка повідомила про плани росіян на найближчі місяці
22K
Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
8089
Міжнародні перевезення пасажирів тепер під ковпаком. Гетманцев розказав, як це буде діяти

Новини

Трамп видав ряд абсурдних та брехливих заяв про війну в Україні
Сьогодні, 00:29
«Динамо» за один тайм пропустило 3 голи та розгромно програло перший матч Ліги Європи
Сьогодні, 00:11
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2024 року
Сьогодні, 00:00
Представник Конгресу США раптово вимагає від Зеленського звільнити посолку України
Вчора, 23:53
США 26 вересня можуть оголосити про нову значну фінансову підтримку України: про яку суму йдеться
Вчора, 23:18

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua