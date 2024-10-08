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«Результат потрібен швидше». Зеленський розповів про ракетну програму України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Результат потрібен швидше». Зеленський розповів про ракетну програму України
За словами Зеленського, пріоритетом для України є максимальний розвиток внутрішнього сектору та внутрішнього оборонного виробництва
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський наголосив на посиленні бойової реалізації української ракетної програми як на фронті, так і на території Росії

Результат роботи ракетної програми України потрібен швидше. Всі відповідні завдання зараз на виконанні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Під час сьогоднішньої Ставки верховного головнокомандувача йшлося, зокрема, й про державну ракетну програму.

«Наша державна ракетна програма, і по всіх її елементах, і по всіх ракетних досягненнях України має бути значно більше бойової реалізації як на фронті, так і на території Росії. Результат потрібен швидше. Всі відповідні завдання зараз на виконанні», – сказав глава держави.

Як зазначив Зеленський, пріоритетом є максимальний розвиток внутрішнього сектору, внутрішнього виробництва, а отже, усіх приватних ініціатив, усіх сил українського підприємництва, яке вже працює та може ще більше працювати заради оборони.

Серед визначених ключових напрямів – дрони для нашої армії, і це має бути таке постачання, що не тільки постійно збільшується в обсягах, але також еволюціонує, розвивається згідно з потребами на війні. Виробництво мусить оперативно адаптуватись під потреби фронту й під нові можливості застосування наявної в нас зброї. Інший фундаментальний напрямок – РЕБ, і тут приватний сектор, українські підприємці вже суттєво допомагають Україні. І може бути значно більше.

Зеленський пообіцяв залучати додаткові інвестиції партнерів, і зокрема цього тижня буде робота щодо цього.

Нагадаємо, цьогоріч Україна почала надавати гранти на розробку ракет, а у 2025 році планується надання грантів для порохових заводів. Також в Україні вже започаткований ринок боєприпасів, прибрано регуляції для виробництва пороху та інших вибухових речовин в Україні.

Крім цього, в Україні створюють різні симулятори для тестування оборонних технологій, а також інфраструктуру для випробувань.

Як повідомлялося, Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів. Водночас Київ активно працює над зменшенням вартості цієї зброї, співпрацюючи з приватним сектором.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів.

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Теги: озброєння зброя ракета президент Володимир Зеленський

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