Росія оголосила в розшук журналістів, які знімали репортажі на Курщині

Російська влада звинувачує журналістів у незаконному перетині кордону

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук сімох іноземних журналістів, які знімали репортажі з частини Курської області, зайнятої українськими військовими. Про це повідомляє «Медіазона».

Так, у розшуку РФ опинилися:

Наталя Нагорна, ведуча «1+1»;

Діана Буцко, журналістка hromadske;

Леся Боровик, кореспондентка «Ми-Україна»;

Нік Пейтон Волш, кореспондент CNN;

Стефані Баттістіні та Симон Трайні, журналісти суспільного мовника Італії RAI (Radiotelevisione italiana);

Ніколас Сімон Коноллі, співробітник німецького видання Deutsche Welle.

Проти усіх сімох медійників відкрили справу про незаконний перетин кордону.

Нагадаємо, 14 серпня українські журналісти вперше відвідали Суджу в Курській області після приходу ЗСУ. Вони поговорили з місцевими жителями та показали ситуацію в російському регіоні.

До слова, Збройні сили України увійшли до Курської області вранці 6 серпня 2024 року. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 27 серпня говорив, що українська армія контролює 1294 квадратні метри та 100 населених пунктів у Курській області Росії. 12 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська розпочали контрнаступ у Курській області.

Як повідомлялося, російська армія почала контрнаступ в Курській області, де з 6 серпня ЗСУ здійснюють операцію. За словами Зеленського, Україна передбачила дії росіян.

Раніше стало відомо, що економічні збитки від вторгнення України в Курську область Росії оцінюються майже в $1 млрд, а з початку вторгнення було евакуйовано понад 150 тис. осіб.