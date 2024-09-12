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Росія оголосила в розшук журналістів, які знімали репортажі на Курщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія оголосила в розшук журналістів, які знімали репортажі на Курщині
Ведуча «1+1» вперше відвідала Суджу на Курщині
скріншот з відео

Російська влада звинувачує журналістів у незаконному перетині кордону

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук сімох іноземних журналістів, які знімали репортажі з частини Курської області, зайнятої українськими військовими. Про це повідомляє «Медіазона».

Так, у розшуку РФ опинилися:

  • Наталя Нагорна, ведуча «1+1»;
  • Діана Буцко, журналістка hromadske;
  • Леся Боровик, кореспондентка «Ми-Україна»;
  • Нік Пейтон Волш, кореспондент CNN;
  • Стефані Баттістіні та Симон Трайні, журналісти суспільного мовника Італії RAI (Radiotelevisione italiana);
  • Ніколас Сімон Коноллі, співробітник німецького видання Deutsche Welle.
Росія оголосила в розшук журналістів, які знімали репортажі на Курщині фото 1
Росія оголосила в розшук журналістів, які знімали репортажі на Курщині фото 2

Проти усіх сімох медійників відкрили справу про незаконний перетин кордону.

Нагадаємо, 14 серпня українські журналісти вперше відвідали Суджу в Курській області після приходу ЗСУ. Вони поговорили з місцевими жителями та показали ситуацію в російському регіоні.

До слова, Збройні сили України увійшли до Курської області вранці 6 серпня 2024 року. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 27 серпня говорив, що українська армія контролює 1294 квадратні метри та 100 населених пунктів у Курській області Росії. 12 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська розпочали контрнаступ у Курській області.

Як повідомлялося, російська армія почала контрнаступ в Курській області, де з 6 серпня ЗСУ здійснюють операцію. За словами Зеленського, Україна передбачила дії росіян.

Раніше стало відомо, що економічні збитки від вторгнення України в Курську область Росії оцінюються майже в $1 млрд, а з початку вторгнення було евакуйовано понад 150 тис. осіб.

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Теги: журналіст Курщина росія розшук

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