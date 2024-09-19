Трамп запросив президента Польщі на передвиборчий захід – Reuters

Кандидат у президенти США від Республіканської партії залучить до своєї передвиборчої кампанії президента Польщі Анджея Дуду

Лідери країн зроблять спільну появу в американському штаті Пенсільванія

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп залучить президента Польщі Анджея Дуду до своєї передвиборчої кампанії. Очікується, що обидва політики з’являться разом на заході в американському штаті Пенсільванія. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що Трамп і Дуда виступлять разом у неділю, 22 вересня, на події в Національній святині Матері Божої Ченстоховської – римсько-католицькій святині польсько-американської громади. Дуда буде в США для участі в Генеральній Асамблеї ООН.

Хоча план спільної появи ще не завершений, якщо вона відбудеться, це буде рідкісним випадком, коли іноземний лідер з’явиться поруч із кандидатом у президенти США під час передвиборчої кампанії. Польський чиновник повідомив, що під час заходу можуть бути обговорені теми, пов’язані з безпекою Польщі та війною в Україні.

Дуда, який раніше встановив тісні зв’язки з Трампом під час його президентства (2017-2021), також братиме участь у відкритті пам'ятника в цій святині. Присутність Трампа поки не підтверджена, але якщо він з'явиться, це створить можливість для обміну думками між лідерами.

Американці східноєвропейського походження, зокрема польсько-американська громада Пенсільванії, є важливою виборчою групою як для Трампа, так і для його суперниці від Демократичної партії Камали Гарріс.

Передвиборчий штаб Трампа наголошує на його здатності вести переговори з Путіним про припинення війни в Україні, тоді як Дуда, відомий своєю жорсткою позицією щодо Росії, є давнім союзником України.

Нагадаємо, Трамп анонсував зустріч з Зеленським – Reuters.