Путін переглянув ядерну доктрину: видання Financial Times пояснює, що це значить

Путін посилює погрози, оскільки союзники України з НАТО розглядають можливість постачання ракет Storm Shadow

Володимир Путін переглядає ядерну доктрину як попередження Заходу. Про це пише Financial Times. «Чіткий сигнал» призначений союзникам України, насамперед США та Великій Британії. Видання нагадує, що вони мають намір дозволити Києву бити далекобійними ракетами свого виробництва вглиб Росії.

«Володимир Путін виступив із суворим попередженням на адресу союзників України по НАТО, заявивши, що розширить ядерну доктрину Росії, щоб вона потенційно охоплювала атаки проти його країни...», – пише видання.

Напередодні Путін оголосив, що до ядерної доктрини Росії буде внесено уточнення. За словами очільника Кремля, Росія може застосувати ядерну зброю в разі агресії, зокрема якщо противник, використовуючи звичайну зброю, «створює критичну загрозу».

Серед оновлень – розширення категорій держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Також доповнено перелік військових загроз для нейтралізації яких виконуються заходи ядерного стримування.

«Хоча Путін сказав, що Росія може відповісти на звичайну атаку ядерною зброєю, він не сказав, чи зробить вона це у разі удару західних ракет. Він також не уточнив, які країни можуть стати мішенями для дій Москви у відповідь», – зазначають журналісти Financial Times.

Утім, зміни можуть означати значне зниження заявленого Росією ядерного порога та визначити більше критеріїв для потенційного санкціонування Росією ядерних ударів, вважають експерти. Путін заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю після отримання «достовірної інформації» про масований повітряний напад з використанням літаків, ракет та безпілотних літальних апаратів. РФ залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії проти Білорусії.

Як нагадало видання, чинна ядерна доктрина Росії востаннє оновлювалась в 2020 році, і допускає застосування ядерної зброї у відповідь на перший ядерний удар противника або у разі критичної загрози існуванню держави під час звичайної атаки.

До слова, російський диктатор Володимир Путін тільки лякає Україну та світ ядерними погрозами. Він це робить для того, щоб стримати західні країни від допомоги ЗСУ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).