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США ввели санкції проти компаній, які допомагали ПВК «Вагнер»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США ввели санкції проти компаній, які допомагали ПВК «Вагнер»
Під санкції потрапили компанії, які забезпечували активність ПВК «Вагнер» у Африці
фото з відкритих джерел

Росія використовує пов'язані з ПВК «Вагнер» компанії для додаткових доходів з-за кордону і просування своїх інтересів в Африці

8 березня США ввели санкції проти двох компаній у Росії та Центрально-Африканській Республіці (ЦАР), які сприяли діяльності ПВК «Вагнер» та інших бойовиків у Африці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

«Покарані сьогодні компанії відіграли важливу роль у сприянні діяльності ПВК «Вагнер» та, відповідно, діям РФ. Вони намагалися отримати прибутки від незаконного видобутку природних ресурсів і надавали матеріальну та фінансову підтримку групі Вагнера та іншим організаціям, пов’язаним з Євгеном Пригожиним, який загинув у серпні 2023 року», – йдеться в повідомленні.

Під санкції США потрапила деревообробна компанія Bois Rouge, також відома як Wood International Group SARLU, зареєстрована у столиці ЦАР Бангі з 2019 року. Компанія забезпечувала ПВК «Вагнер» коштами, отриманими від промислового продажу деревини з тропічних лісів в обмін на протекцію на захоплених у повстанців територіях.

За даними американського Мінфіну, з 2021 року Bois Rouge експортує тропічні породи деревини покупцям у Китаї, на Близькому Сході, в Європі та Центральній Азії.

Крім того, санкції США введені проти російської компанії «Брокер-Експерт», яка зареєстрована у Санкт-Петербурзі та надає брокерські послуги пов’язаним із  ПВК «Вагнер» компаніям в Африці, зокрема Bois Rouge.

«Росія намагається використовувати ці пов'язані з ПВК «Вагнер» компанії у своїх зусиллях як для отримання додаткових доходів з-за кордону, так і для просування своїх інтересів в Африці, часто за рахунок країн, де вони розташовані, їхніх установ та громадян», – зазначив заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон.

Нагадаємо, 5 березня Державний департамент США ввів нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили: Повітряно-космічні сили Російської Федерації, ПВК «Вагнер», росіянин Павло Шевелін, компанія «Елтехнорд» із Санкт-Петербурга, громадянин КНДР.

Сполучені Штати звинуватили зазначених осіб у порушенні національного законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення, зокрема і ядерної зброї, щодо Ірану, КНДР і Сирії.

Як повідомлялося, у США та їхніх союзників залишається дедалі менше варіантів експортних санкцій, почалось активне обговорення обмеження щодо ввезення російського алюмінію. Втім, у цьому випадку європейським та американським компаніям доведеться агресивно конкурувати за близькосхідний алюміній, якщо Євросоюз запровадить санкції на постачання російського металу.

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Теги: ПВК «Вагнер» США санкції росія

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