Комітет Ради підтримав законопроєкт про демобілізацію строковиків

Протягом 12 місяців строковики не можуть бути призвані

Серед пропозицій Комітету, викладених у документі, вказуються і сроки, протягом яких строковиків не можуть призвати

Сьогодні, 23 лютого, Комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони підтримав законопроєкт про зміни щодо строків строкової військової служби. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Він зазначив, що Комітет додав до законопроєкту норму про відстрочку строковиків від подальшої мобілізації на 12 місяців.

«Комітет з нацбезпеки і оборони підтримав демобілізацію строковиків з доданням норми з мого альтернативного законопроекту про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців», – написав Гончаренко.

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Нагадаємо, 22 лютого президент України Володимир З22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про демобілізацію військових термінової служби. Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.