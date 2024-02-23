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Комітет Ради підтримав законопроєкт про демобілізацію строковиків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Комітет Ради підтримав законопроєкт про демобілізацію строковиків
Протягом 12 місяців строковики не можуть бути призвані
фото ілюстративне

Серед пропозицій Комітету, викладених у документі, вказуються і сроки, протягом яких строковиків не можуть призвати

Сьогодні, 23 лютого, Комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони підтримав законопроєкт про зміни щодо строків строкової військової служби. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що Комітет додав до законопроєкту норму про відстрочку строковиків від подальшої мобілізації на 12 місяців.

«Комітет з нацбезпеки і оборони підтримав демобілізацію строковиків з доданням норми з мого альтернативного законопроекту про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, 22 лютого президент України Володимир З22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про демобілізацію військових термінової служби.  Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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Теги: Верховна Рада війна демобілізація мобілізація військовозобов'язаний

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Політика

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