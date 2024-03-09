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Велика Британія повідомила, як може допомогти Україні з поставками ракет Taurus

Катерина Іванова
glavcom.ua
Велика Британія повідомила, як може допомогти Україні з поставками ракет Taurus
Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон та прем'єр України Денис Шмигаль у листопаді 2023 року
фото: facebook.com/dshmyhal

Одним із варіантів називають кругові поставки

Велика Британія готова допомогти Німеччині розв'язати проблему з поставками крилатих ракет Taurus в Україну. Про це повідомив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон виданню Süddeutsche Zeitung.

«Ми рішуче налаштовані тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього і з усіх інших питань, щоб допомогти Україні», – зауважив Кемерон.

Можливим варіантом при цьому називають кругові поставки, які передбачають, що Німеччина передасть Taurus британській стороні, а та направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.

Девід Кемерон наголосив, що вони наразі вивчають усі варіанти, щоб «досягти максимального ефекту для України». Водночас, посадовець відмовився розкрити подробиці з метою «не повідомляти нашим опонентам, що ми задумали».

Нагадаємо, Бундестаг повторно винесе на голосування питання щодо постачання Taurus для України. Керівник справами фракції Торстен Фрай заявив, що фракція винесе питання про постачання Taurus на поіменне голосування в Бундестазі наступного тижня сесії.

«Парламент має взяти на себе керівництво діями», – заявив Фрай.

У проєкті резолюції фракції, підготовленому ще в листопаді, міститься заклик до федерального уряду «негайно виконати вимогу України про постачання крилатих ракет Taurus із наявних запасів Бундесверу в максимально можливому обсязі».

Також Шольц назвав ще одну причину, чому Україна поки не може отримати ракети Taurus.

Читайте також: Politico пояснило відмову Шольца у ракетах Taurus
Теги: Німеччина міністр Бундестаг Девід Кемерон Велика Британія Україна парламент фракція

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