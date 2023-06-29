Час ясності настав: Кулеба поговорив із Столтенбергом щодо членства України в НАТО
Дмитро Кулеба: «Україна активно працює з усіма союзниками НАТО, щоб переконати їх»
Сьогодні, 29 червня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнс Столтенбергом. Про це Кулеба повідомив у Twitter.
Міністр під час спілкування наголосив, що настав час для ясності у питанні членства України в Альянсі.
«Під час нашої сьогоднішньої розмови я подякував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за його зусилля зробити саміт НАТО у Вільнюсі успішним. Україна активно працює з усіма союзниками НАТО, щоб переконати їх: час ясності щодо членства України в НАТО настав», – написав Кулеба.
Нагадаємо, прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас анонсувала «сюрприз» щодо членства України в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.
Також повідомлялося, щона саміті НАТО у Брюсселі лідери Європейського Союзу обговорять наслідки перерваного заколоту у Росії. Також розглядатиметься питання, яку роль ЄС може відіграти у зобов'язаннях Заходу щодо зміцнення безпеки України.
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