Час ясності настав: Кулеба поговорив із Столтенбергом щодо членства України в НАТО

Кулеба вимагає ясності у питанні членства України в Альянсі

Дмитро Кулеба: «Україна активно працює з усіма союзниками НАТО, щоб переконати їх»

Сьогодні, 29 червня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнс Столтенбергом. Про це Кулеба повідомив у Twitter.

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Міністр під час спілкування наголосив, що настав час для ясності у питанні членства України в Альянсі.

«Під час нашої сьогоднішньої розмови я подякував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за його зусилля зробити саміт НАТО у Вільнюсі успішним. Україна активно працює з усіма союзниками НАТО, щоб переконати їх: час ясності щодо членства України в НАТО настав», – написав Кулеба.

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Нагадаємо, прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас анонсувала «сюрприз» щодо членства України в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.

Також повідомлялося, щона саміті НАТО у Брюсселі лідери Європейського Союзу обговорять наслідки перерваного заколоту у Росії. Також розглядатиметься питання, яку роль ЄС може відіграти у зобов'язаннях Заходу щодо зміцнення безпеки України.