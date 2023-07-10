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Вадим Денисенко Журналіст

Волинська трагедія. Україна та Польща зробили величезний крок вперед

glavcom.ua
«Відсутність нашої (української) історії другої світової війни – це проблема»
фото з відкритих джерел

Нам потрібна своя історія Другої світової війни

Те, що Україна та Польща почали робити низку політичних заходів повʼязаних із примиренням щодо Волинської трагедії – це величезний крок вперед.

Але ми маємо одну глобальну проблему, яка може перекреслити всі позитивні починання. І ця проблема – відсутність нашої (української) історії другої світової війни. Поки ми до неї навіть не приступили. Маємо або підшаманені релізи радянських наративів або ж глорифікацію українських повстанців.

І тут має бути бажання і фінансування держави для цієї історії. Складної історії з багатьма неприємними для нас аспектами. Поки, на жаль, всі бояться навіть говорити про це. Півтора роки війни – але страх перемагає.

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Теги: Україна Польща Волинська трагедія

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Вадим Денисенко

Волинська трагедія. Україна та Польща зробили величезний крок вперед
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