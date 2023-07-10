Волинська трагедія. Україна та Польща зробили величезний крок вперед

Нам потрібна своя історія Другої світової війни

Те, що Україна та Польща почали робити низку політичних заходів повʼязаних із примиренням щодо Волинської трагедії – це величезний крок вперед.

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Але ми маємо одну глобальну проблему, яка може перекреслити всі позитивні починання. І ця проблема – відсутність нашої (української) історії другої світової війни. Поки ми до неї навіть не приступили. Маємо або підшаманені релізи радянських наративів або ж глорифікацію українських повстанців.

І тут має бути бажання і фінансування держави для цієї історії. Складної історії з багатьма неприємними для нас аспектами. Поки, на жаль, всі бояться навіть говорити про це. Півтора роки війни – але страх перемагає.