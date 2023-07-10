«Час обіцянок закінчився». Очільник Литви зробив заяву щодо вступу України до НАТО

Скасування Плану дій щодо членства спростить шлях України до вступу в НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримує членство України в НАТО. Про це він сказав на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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«Україна має стати членом НАТО. Час обіцянок закінчився, треба дивитися, як це забезпечити», – заявив він.

Науседа підкреслив, що Альянс, як сильна організація, має забезпечувати єдність та солідарність, і наголосив на необхідності надати чіткий сигнал про можливість членства України в НАТО, коли настануть відповідні умови.

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Науседа зазначив, що необхідно виходити за рамки мови Бухарестського саміту, яка говорить лише про «відчинені двері». Він наголосив на тому, що важливо прийняти рішення, яке зробить членство України в НАТО не лише теоретичною можливістю, але й практичною реальністю.

Литовський лідер також висловив позитивне ставлення до рішення про скасування Плану дій щодо членства України, заявивши, що це спростить шлях України до вступу в НАТО.

Раніше повідомлялося, які країни найбільше підтримують вступ України до НАТО.

Крім того, Столтенберг повідомив, коли Україна отримає запрошення в НАТО.

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До слова, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який пройде у Вільнюсу 11-12 липня.