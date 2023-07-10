Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Час обіцянок закінчився». Очільник Литви зробив заяву щодо вступу України до НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Час обіцянок закінчився». Очільник Литви зробив заяву щодо вступу України до НАТО
Гітанас Науседа підтримав скасування Плану дій щодо членства України
фото з відкритих джерел

Скасування Плану дій щодо членства спростить шлях України до вступу в НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримує членство України в НАТО. Про це він сказав на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

«Україна має стати членом НАТО. Час обіцянок закінчився, треба дивитися, як це забезпечити», – заявив він. 

Науседа підкреслив, що Альянс, як сильна організація, має забезпечувати єдність та солідарність, і наголосив на необхідності надати чіткий сигнал про можливість членства України в НАТО, коли настануть відповідні умови.

Науседа зазначив, що необхідно виходити за рамки мови Бухарестського саміту, яка говорить лише про «відчинені двері». Він наголосив на тому, що важливо прийняти рішення, яке зробить членство України в НАТО не лише теоретичною можливістю, але й практичною реальністю.

Литовський лідер також висловив позитивне ставлення до рішення про скасування Плану дій щодо членства України, заявивши, що це спростить шлях України до вступу в НАТО.

Раніше повідомлялося, які країни найбільше підтримують вступ України до НАТО.

Крім того, Столтенберг повідомив, коли Україна отримає запрошення в НАТО.

До слова, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який пройде у Вільнюсу 11-12 липня. 

Читайте також:

Теги: Литва Україна НАТО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На сьогодні запрошення України в НАТО підтримують усі країни східного флангу НАТО
Які країни найбільше підтримують вступ України до НАТО: дані уряду
Сьогодні, 16:51
Ердоган запевнив, що Туреччина хоче до ЄС
Ердоган висунув новий ультиматум для схвалення вступу Швеції до НАТО
Сьогодні, 16:36
У Вільнюсі триває дискусія щодо запрошення України в НАТО
Чи запросять Україну до НАТО? Депутат пояснив, що зараз відбувається у Вільнюсі
Сьогодні, 16:03

Політика

«Час обіцянок закінчився». Очільник Литви зробив заяву щодо вступу України до НАТО
«Час обіцянок закінчився». Очільник Литви зробив заяву щодо вступу України до НАТО
Ердоган висунув новий ультиматум для схвалення вступу Швеції до НАТО
Ердоган висунув новий ультиматум для схвалення вступу Швеції до НАТО
Чи запросять Україну до НАТО? Депутат пояснив, що зараз відбувається у Вільнюсі
Чи запросять Україну до НАТО? Депутат пояснив, що зараз відбувається у Вільнюсі
Глава МЗС Франції пояснила, якою має бути перемога України
Глава МЗС Франції пояснила, якою має бути перемога України
Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті НАТО
Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті НАТО
Німецький концерн протягом 12 тижнів відкриє танковий завод в Україні – CNN
Німецький концерн протягом 12 тижнів відкриє танковий завод в Україні – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Повернення командирів захисників «Азова» вдарило по настроях військ Кремля – ISW
23K
Як пройшли останні хвилини життя пасажирів батискафа «Титан»
15K
Галина Третьякова: У ФСБ були методички – розтягнути Україну через соцпрограми
15K
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
12K
«Настав час відплати». Розвідка оприлюднила інтригуюче відео
11K
Питанням тим, хто хоче обміняти частину території та суверенітет на мир

Новини

У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Сьогодні, 16:37
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Сьогодні, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Сьогодні, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту