Тіллерсон розповів позицію США щодо іранських протестів

Вашингтон завжди підтримує не насильницьку, а мирну передачу влади, - Тіллерсон

США підтримують бажання протестуючих іранців змінити життя в країні. «Ми підтримуємо народ Ірану в його прагненні до поліпшення якості життя і більшої незалежності», - заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон в інтерв'ю телеканалу CNN, опублікованому в суботу, 6 січня. «Ми вважаємо, що вони заслужили це», - продовжив політик,



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Вашингтон завжди підтримує не насильницьку, а мирну передачу влади, - Тіллерсон

США підтримують бажання протестуючих іранців змінити життя в країні. «Ми підтримуємо народ Ірану в його прагненні до поліпшення якості життя і більшої незалежності», - заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон в інтерв'ю телеканалу CNN, опублікованому в суботу, 6 січня.

«Ми вважаємо, що вони заслужили це», - продовжив політик, зазначивши, що діючий в Ірані режим приносить іранцям страждання, і Вашингтон надасть підтримку, якщо мова йде про «мирну зміни влади».

Глава Держдепартаменту США підкреслив, що Вашингтон завжди підтримує не насильницьку, а мирну передачу влади. Заклики демонстрантів до зміни влади, які мали місце вже під час президентських виборів у 2009 році, США спостерігають в Ірані і зараз.

Тіллерсон також заявив, що США планують ввести нові санкції проти Тегерана у зв'язку з розробкою балістичних ракет і «дестабілізуючих дій в регіоні». Разом з тим глава Держдепу США зазначив, що штрафні санкції не матимуть прямого відношення до угоди щодо іранської ядерної програми, укладеним в 2015 році між Тегераном і шісткою міжнародних посередників, в числі яких США.

Напередодні глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в ефірі німецького суспільно-правового телеканалу ARD піддав критиці позицію Вашингтона щодо Ірану, зокрема заклики Дональда Трампа до зміни влади в Тегерані. «Дипломатія - це мистецтво тонкого чуття», - заявив Юнкер. Він визнав, що між ЄС і США завжди були «конфліктні і спірні питання» на тему зовнішньої політики, і в минулому році їх кількість зросла. Якщо так триватиме далі, то це стане проблемою, вважає Юнкер.

Джерело: Deutsche Welle