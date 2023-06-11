Головна Дайджест ЗМІ
search button user button menu button

Як би хотілося знати, про що говорить Дніпро і дно, вода, і все, що вона несе

Тарас Прохасько
glavcom.ua
Як би хотілося знати, про що говорить Дніпро і дно, вода, і все, що вона несе

Все говорить про своє життя, яке неможливо втиснути у рамки смерті

Це знали деякі поети і музиканти. Знали, що світ не є діалогом чи полілогом. Полілог і діалог – то тільки мрія для тих, хто уявляє собі, яким би добрим був світ, якби полілог був можливим. Натомість оті деякі поети і музиканти виразно чули, що світ, оркестр світу, є (або лише, або аж) сукупністю безконечної множини монологів. Уся земля, уся ноосфера, цілий космос – то сольні партії, які звучать, виконуючи свою найбільшу місію, котра є головною ознакою життя – прозвучати, дати голос, спробувати перебити інші монологи або, принаймні, скористатися ними як ліанами, від яких можна відштовхнутися у недосяжне без них піднесення.

Творець, очевидно розуміючи спроможність звукосприйняття людини, своїм найнедоступнішим фруктом на дереві пізнання добра і зла виплекав таємницю розуміння нелюдських мов. Ми ж розуміємо, що все промовляє усіма голосами, безліччю безперервних монологів. Але не можемо їх витлумачити. Опираємося на семіотику. У кращому разі розшифровуємо людською подані знаки і жести.

А як би хотілося знати, про що говорить Дніпро і дно, вода, і все, що вона несе. Плавні. Городи. Мазут і гівно. Про що говорить чиста вода, коли у неї входить брудна. І тоді уся вода стає брудною. І чиста перестає бути собою.

І всі ті набряклі яйця, змиті з гнізд десь між очеретами. Виключене покоління.

І люди, яким, може, тяжче, як лемкам. Бо лемків позбавили рідної землі, але земля залишилася непокаліченою. Навіть там, на Херсонщині і Запоріжжі, лемки знали, що живуть за межами свого занімілого раю, але його терени такі самі, як перед вигнанням.

А тут. Або втікати зі спаленої землі, або зжитися із землею невпізнанною.

Багато років тому одна дівчинка, яка прислухалася до лелек, почула, як їм страшно було летіти до своїх підкарпатських гнізд, перелітаючи (дівчинка добре знала маршрути пташиних пілігримок) через воєнні Балкани. Що вже казати про те, якої би заспівали птахи у цьоговесновій Україні.

Але світ якраз таким і є. Все говорить про своє життя, яке неможливо втиснути у рамки смерті.

А що ми можемо зарадити їхньому незнанню. Самі ледве-ледве кричимо про своє існування. А кожне життя виростає із чиєїсь смерті. І смерть кожного життя зобов'язує тих, хто почув монологи проминулих, підставити свої труби і сопілки для посилення їхнього затихаючого монологу. Стати óрганом, подібним на оргáн, який ще якийсь час вигудить принагідно почуте. Трохи менше кричати про своє. Попросту підхопити голос, який от-от затихне.

Світ є звучанням. Ми є звуком, в який – за нашої доброї волі – може вплестися звук того, що ми знаємо. А вже знання того, що ми знаємо, є найкоротшим шляхом до любові. І надією, що полілог таки можливий.

Заради такої віри можна навіть перестати звучати про своє.

Теги: Каховська ГЕС річка Дніпро

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Такий вигляд має море поблизу Одеси
Наслідки підриву ГЕС: екологи оцінили стан морської води біля Одеси
Сьогодні, 09:45
Гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота: «Аби підірвати будь-яку гідроелектростанцію, треба скинути на неї три авіабомби»
Гендиректор «Укргідроенерго» про підрив Каховської ГЕС: Росіяни брешуть, але для фахівців все ясно інтерв'ю
Сьогодні, 08:00
РФ має нам потім компенсувати також втрачені чи недоотримані врожаї, а не тільки пряму шкоду
Руйнування Каховської ГЕС. Як Росія планує заробити на трагедії
Сьогодні, 07:37

Дайджест ЗМІ

Як би хотілося знати, про що говорить Дніпро і дно, вода, і все, що вона несе
Як би хотілося знати, про що говорить Дніпро і дно, вода, і все, що вона несе
Каховська ГЕС. Навіщо при її будівництві були затоплені Запорозькі Січі?
Каховська ГЕС. Навіщо при її будівництві були затоплені Запорозькі Січі?
Реакція українського спорту на підрив росіянами Каховської ГЕС
Реакція українського спорту на підрив росіянами Каховської ГЕС
Головне, що сталося з українською журналістикою під час великої війни
Головне, що сталося з українською журналістикою під час великої війни
Ще один воєнний злочинець виявився другом російських дзюдоїстів Тасоєва та Абуладзе
Ще один воєнний злочинець виявився другом російських дзюдоїстів Тасоєва та Абуладзе
Винищувачі для України. Чого очікувати від наших партнерів
Винищувачі для України. Чого очікувати від наших партнерів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка
42K
На Львівщині затопило відоме курортне селище
36K
Маляр опублікувала рідкісне фото та натякнула на гарні новини з поля бою
16K
ЗСУ завдають ворогу потужних ударів на Таврійському напрямку
15K
На наших глазах в городе Черкассы гибнет великая русская культура…
12K
Державний телеканал «Рада» показав, як «МЧС России» рятує від повені українців

Новини

Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Сьогодні, 07:33
Авіація ЗСУ завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 11 червня
Сьогодні, 04:45
ЗСУ ефективно проводять нічні атаки по позиціях окупантів – ISW
Сьогодні, 03:54
11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:46
Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Вчора, 09:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту