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Наслідки підриву ГЕС: екологи оцінили стан морської води біля Одеси

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Наслідки підриву ГЕС: екологи оцінили стан морської води біля Одеси
Такий вигляд має море поблизу Одеси
фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Вода пройшла перевірку на наявність завислих речовин, заліза та солі

Підрив росіянами Каховської гідроелектростанції (ГЕС) спричинив опріснення морської води поблизу Одеси. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу в Facebook.

Фахівці відібрали проби морської води у трьох місцях поблизу Одеси: у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 станції Великого фонтану.

Вода пройшла перевірку на наявність завислих речовин, заліза та солі. Лабораторні дослідження показали:

  • Нова Дофінівка (243 причал): завислі речовини – перевищення в 1,6 раза; залізо – у дев’ять разів; солоність – нижче за норму у 2,7 раза;
  • Ланжерон: залізо – перевищення в 5,2 раза; солоність – нижче норми у 2,9 раза;
  • 16 станція Великого фонтану: завислі речовини – перевищення в 1,1 раза; залізо – у 3,4 раза; солоність – нижче за норму у 2,9 раза.
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Екологи оцінили, як підрив Каховської ГЕС вплинув на стан морської води поблизу Одеси
фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За п'ять годин вода дісталася критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Станом на вечір 10 червня зниклими безвісти унаслідок цього терористичного акту вважаються 29 осіб.

Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни.

Як заявила ООН, росіяни не дають допомогти населенню лівого берега Херсонської області. Окупанти не дають представникам перейти через лінію фронту. 

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, яку накопичили завдяки весняному водопіллю. 

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Теги: Чорне море Одеса пляжі Каховська ГЕС

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