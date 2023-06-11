Головна Думки вголос Павло Клімкін
search button user button menu button
Павло Клімкін Дипломат

Руйнування Каховської ГЕС. Як Росія планує заробити на трагедії

glavcom.ua
РФ має нам потім компенсувати також втрачені чи недоотримані врожаї, а не тільки пряму шкоду
фото з відкритих джерел

РФ отримала ще один привід «качати» вигідні для себе умови «зернової домовленості»

Емоційне цунамі навколо руйнування РФ Каховської ГЕС не має затінити для нас довгострокові наслідки.

Страждання людей і тварин, екологічна катастрофа домінують у наших емоціях. Але вплив на продовольчу безпеку у світі теж буде вагомим. Відсутність зрошення та весь комплекс проблем впливатиме на світові ціни, а Кремль це на повну використовуватиме, особливо у незахідному світі. Росія робитиме все, щоб виштовхнути нас з позиції ключового гравця на ринку аграрної продукції. Руйнування греблі в цьому сенсі для РФ це довгострокова інвестиція.

Наступного тижня, коли група африканських лідерів відвідає Україну та РФ, ми говоритимемо про наш суверенітет та цінності, а Росія спекулюватиме на цінах на зерно. Та й для африканців зерно та добрива це питання номер один.

РФ отримала ще один привід «качати» вигідні для себе умови «зернової домовленості» – через пом'якшення санкцій на свій експорт. І бажаючих підтримати її буде, на жаль, більш, ніж достатньо – під соусом «гуманітарної турботи про тих, хто не може дозволити собі купити хліб».

Дискусії будуть дуже непростими, адже відштовхнути незахідний світ ми не хочемо і не можемо. Заходу і нам потрібна спільна стратегія, як не дати РФ розігрувати «продовольчу» зброю як свій козир. Гранична ціна на нафту та нафтопродукти, експортовані з Росії, стала запізнілим, але достатньо ефективним важелем впливу на РФ. Логіка ринків зерна та добрив інша, але потрібно, щоб санкції щодо аграрної сфери РФ залишалися.

Якщо критично потрібно, то можна обговорювати тимчасові виключення для окремих країн, але ні в якому разі не відміняти, навіть тимчасово, оскільки запровадити їх знову буде політично суперскладно, а злочинець замість покарання отримає ще й нагороду. І, звісно, РФ має нам потім компенсувати також втрачені чи недоотримані врожаї, а не тільки пряму шкоду.

Це звісно справа майбутнього, але починати про це говорити слід саме зараз.

Читайте також: 

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія зерно Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ностальгічний сентимент царя «щоб до мене приїхали на парад ось ці» буде за високим тарифом оплачений Росією»
У Путіна відбулась «остання ніч з колишнім гаремом»
11 травня, 11:33
На думку Лукашенка, між Білоруссю та РФ не має існувати проблем в стосунках
Є проблеми у взаєминах. Путін викликає Лукашенка в Москву
22 травня, 12:26
У Москві горів завод, де виробляють двигуни для винищувачів
У Москві горів завод, де виробляють двигуни для винищувачів
12 травня, 08:59
Слідчий комітет РФ заочно висунув звинувачення прокурору Каріму Хану
Ордер на арешт Путіна: Росія висунули звинувачення прокурору суду в Гаазі
21 травня, 21:59
Власник ПВК «Вагнер» неочікувано похвалив ЗСУ
Очільник «Вагнера» похвалив українську армію. Розвідка назвала мету
25 травня, 10:57
Мешканці Бєлгородщини розповіла пропагандистам про обстріл українською мовою
«Із хати вийшла – вікон немає». Як на Білгородщині розмовляють українською (відео)
31 травня, 11:29
У місті пошкоджено 15 багатоповерхівок, п’ять приватних будинків і сім адмінбудівель
Росіяни поцілили у школу Торецька (фото)
2 червня, 10:23
Прихильники Навального вийшли на протести у його День народження
Росіяни вийшли на протести, понад сотню осіб затримано: що сталося (відео)
5 червня, 03:27
За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр
Рівень води в Каховському водосховищі стрімко падає. ЗАЕС під загрозою
8 червня, 09:37

Павло Клімкін

Руйнування Каховської ГЕС. Як Росія планує заробити на трагедії
Руйнування Каховської ГЕС. Як Росія планує заробити на трагедії
Чотири причини, чому ми не «новий європейський Ізраїль»
Чотири причини, чому ми не «новий європейський Ізраїль»
На шляху до НАТО. Як Україна може гарантувати свою безпеку
На шляху до НАТО. Як Україна може гарантувати свою безпеку
Путін хоче дотерпіти до виборів у США. Чому для нього це важливо
Путін хоче дотерпіти до виборів у США. Чому для нього це важливо
Путін запроваджує в РФ «Цифровий ГУЛАГ». Навіть Орвелл не міг про це мріяти
Путін запроваджує в РФ «Цифровий ГУЛАГ». Навіть Орвелл не міг про це мріяти
Як Україну відправляють на дипломатичне «мінне поле»
Як Україну відправляють на дипломатичне «мінне поле»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка
67K
«Треба бути розлюченими». Як українська армія штурмує окопи росіян
33K
На Львівщині затопило відоме курортне селище
31K
Маляр опублікувала рідкісне фото та натякнула на гарні новини з поля бою
12K
Мешканці окупованих територій почали палити російські прапори (відео)
11K
Державний телеканал «Рада» показав, як «МЧС России» рятує від повені українців

Новини

Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Сьогодні, 07:33
Авіація ЗСУ завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 11 червня
Сьогодні, 04:45
ЗСУ ефективно проводять нічні атаки по позиціях окупантів – ISW
Сьогодні, 03:54
11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:46
Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Вчора, 09:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту