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Атака на Слов’янськ: з’явилися фото та відео з місця прильоту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака на Слов’янськ: з’явилися фото та відео з місця прильоту
Керамічний цех майже повністю зруйнований
фото: Вадим Лях/Facebook

Слов'янськ зазнав значних пошкоджень унаслідок ракетного удару

У результаті ракетного удару по Слов’янську Донецької області місто зазнало серйозних руйнувань.

Як повідомляв начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, ворожа ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований.

Атака на Слов’янськ: з’явилися фото та відео з місця прильоту фото 1

Крім того, постраждали прилеглі багатоповерхівки на вул. Дарвіна.

Постраждали багатоповерхівки на вул. Дарвіна
Постраждали багатоповерхівки на вул. Дарвіна
фото: Вадим Лях/Facebook

Руйнувань зазнав також дитячий садочок, де розміщується соціальна їдальня. Там вибиті вікна.

У дитячому садочку вибито вікна
У дитячому садочку вибито вікна
фото: Вадим Лях/Facebook

Обійшлося без жертв.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти вдарили по Слов'янську балістичною ракетою «Іскандер».

Нагадаємо, триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

Наприкінці минулої доби 26 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Ворог застосував чотири ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: окупанти війна Слов’янськ ракета Вадим Лях

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