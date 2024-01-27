Атака на Слов’янськ: з’явилися фото та відео з місця прильоту
Слов'янськ зазнав значних пошкоджень унаслідок ракетного удару
У результаті ракетного удару по Слов’янську Донецької області місто зазнало серйозних руйнувань.
Як повідомляв начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, ворожа ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований.
Крім того, постраждали прилеглі багатоповерхівки на вул. Дарвіна.
Руйнувань зазнав також дитячий садочок, де розміщується соціальна їдальня. Там вибиті вікна.
Обійшлося без жертв.
За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти вдарили по Слов'янську балістичною ракетою «Іскандер».
Нагадаємо, триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.
Наприкінці минулої доби 26 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Ворог застосував чотири ударні БпЛА типу Shahed-136/131.
Коментарі — 0