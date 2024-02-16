Білий дім застеріг Путіна від втручання у вибори США

Кірбі прокоментував останні заяви лідера РФ, що нібито йому вигідно, щоб Джо Байден був переобраний на другий термін

Кірбі: «Путін має стояти осторонь наших виборів»

Адміністрація Сполучених Штатів застерігає російського диктатора Володимира Путіна від втручання в американські вибори, у тому числі шляхом особистих заяв. Про це заявив під час пресбрифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Путін має стояти осторонь наших виборів», – заявив представник адміністрації США.

Таким чином Кірбі відповів на прохання журналістів, прокоментувавши останні заяви лідера РФ, що нібито йому вигідно, щоб Джо Байден був переобраний на другий термін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я думаю, Путін дуже добре знає, що ця адміністрація робила, аби протистояти зловмисному впливу РФ в усьому світі – і, звісно, її діям в Україні», – сказав Кірбі.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що на посаді президента США для Москви кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила, що готова повною мірою виконувати обов'язки господаря Білого дому Джо Байдена.

Президент США Джо Байден використовуватиме TikTok для своєї виборчої кампанії попри те, що він сам висловлював занепокоєння щодо національної безпеки цієї платформи та заборонив її використання на федеральних пристроях.

До слова, у разі обрання президентом США на виборах у листопаді 2024 року, Дональд Трамп планує вести переговори між Україною та Російською Федерацією, що може переформатувати десятиліття американської політики, розколе оборонний альянс і послабить союзників в Азії, зокрема Тайвань.