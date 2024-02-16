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Три країни ЄС заблокували закупівлю боєприпасів для України поза блоком – Politico

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Три країни ЄС заблокували закупівлю боєприпасів для України поза блоком – Politico
фото ілюстративне

ЄС може спробувати пом'якшити безпосередній дефіцит боєприпасів в Україні, використовуючи гроші блоку для спільної закупівлі снарядів на світовому ринку

Невелика група європейських країн на чолі з Францією блокує спроби використати гроші ЄС для закупівлі снарядів для України за межами блоку. Про це повідомляє Politico.

Як зазначається, Європейський Союз може спробувати пом'якшити безпосередній дефіцит боєприпасів в Україні, використовуючи гроші блоку для спільної закупівлі снарядів на світовому ринку.  Однак, за словами трьох дипломатів ЄС, невелика група європейських країн на чолі з Францією блокує спроби використати гроші ЄС для закупівлі снарядів за межами блоку. Зокрема, через те, що європейським виробникам зброї потрібні замовлення, щоб виправдати нарощування виробництва. 

Раніше цього тижня на засіданні Комітету з політики та безпеки більшість країн ЄС висловилася за те, щоб дозволити використовувати гроші ЄС для купівлі снарядів, вироблених за межами ЄС, як надзвичайний захід для допомоги Україні, розповіли дипломати. Однак Франція, Греція та Кіпр виступили проти.

І це незважаючи на те, що наприкінці січня високопоставлений французький чиновник повідомив, що Франція дозволить закупівлі за межами ЄС, якщо блок не виконає своє завдання з постачання 1 млн снарядів в Україну до березня, що і станеться.

Франція також не розкриває загальної суми своїх поставок в Україну, незважаючи на тиск з боку Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Німеччина у кілька разів планує збільшити постачання артснарядів Україні.

Раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, Авдіївка може опинитися під контролем російських окупантів через відсутність достатньої кількості артилерійських снарядів в  українських військ. Кірбі закликав Конгрес США схвалив нову допомогу для України.

Теги: боєприпаси війна Європейський союз

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