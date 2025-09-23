ЄС «перекриє кран» СПГ з Росії. На черзі ядерна енергетика?

Головна Дайджест ЗМІ
Deutsche Welle
glavcom.ua
Deutsche Welle
Російський танкер з СПГ
фото: depositphotos.com

Єврокомісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії

Єврокомісія презентувала черговий санкційний пакет проти РФ. Він містить заборону на купівлю російського скрапленого газу й нові танкери «тіньового флоту» РФ. Чи будуть нові санкції ефективними, з'ясовувала DW.

Єврокомісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з Росії до ЄС з січня 2027 року та повну заборону на транзакції з російськими енергетичними компаніями «Роснефть» та «Газпромнефть».

Фон дер Ляєн: «Час перекрити кран»

«Військова економіка Росії тримається на доходах від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи. Тому ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки. Час перекрити кран. Ми готові до цього», – заявила у відеозверненні очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п’ятницю, 19 серпня, представляючи новий санкційний пакет.

Окрім цього, Єврокомісія пропонує посилити заходи із запобігання обходу санкцій. Тому вперше обмежувальні заходи ЄС заторкнуть «криптоплатформи та заборонять транзакції в криптовалютах», повідомила фон дер Ляєн. До санкційних списків внесені «іноземні банки, пов'язані з російськими альтернативними платіжними системами», а також 45 компаній у Росії та третіх країнах, які причетні до обходу санкцій і надають «пряму чи непряму підтримку російському військово-промисловому комплексу».

Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
фото: Pascal Bastien/AP 

До 19 пакету внесено ще 118 суден з російського «тіньового флоту», які Москва використовує для того, щоб торгувати нафтою, уникаючи цінових обмежень, накладених західними країнами. Загалом наразі під санкціями ЄС перебуває 560 танкерів «тіньового флоту» РФ.

«Я закликаю держави-члени швидко схвалити нові санкції», – сказала фон дер Ляєн і пояснила, що ЄС прагне, щоб "Росія залишила поле бою та сіла за стіл переговорів".

«Більш агресивний» підхід до обмеження можливостей РФ

19-й пакет санкцій ЄС проти Росії вирізняється тим, що у ньому простежується «більш агресивний та цілеспрямований підхід до обмеження можливостей Росії у фінансуванні війни, що врешті-решт розширює глобальну дію цих санкцій у порівнянні з  попередніми пакетами», зазначив, відповідаючи на запитання DW, науковий співробітник з питань оборони словацького аналітичного центру GLOBSEC Роджер Гілтон.

«Хоча такий підхід і не є бездоганним, проте він змусить Кремль витрачати більше сил та ресурсів на обхід санкцій і поставить Москву в ще менш вигідне становище у переговорах для отримання передових матеріальних благ», – прогнозує експерт.

Гілтон вважає «перспективним та обнадійливим» обмеження на розрахунки в криптовалюті та санкції проти суден «тіньового флоту»  РФ. Проте аналітик з обережністю оцінює перспективи їхньої ефективності.

«Поки що зарано говорити, чи будуть вони настільки дієвими, як було задумано, адже, як у випадку з обмеженням цін на російську нафту, все залежатиме від контрою за дотриманням та виконанням санкцій багатьма сторонами», – пояснює аналітик. 

Роджер Гілтон
Роджер Гілтон
фото: dw.com

Намір відмовитися від російського скрапленого газу у Єврокомісії вже висловлювали давно, проте терміном такої відмови у Брюсселі ще донедавна називали кінець 2027 року. Проте, як свідчить 19-й санкційний пакет, ЄС готується сказати «ні» російському СПГ на рік раніше. Роджер Гілтон стримано оцінює реалістичність цього нового терміну.  Оскільки, на його думку, пошук достатньої кількості джерел, альтернативних скрапленому газу з Росії, «буде надзвичайно складним завданням».

За інформацією Єврокомісії, на сьогодні зріджений російський газ купують п'ять країн ЄС: Бельгія, Нідерланди, Франція, Іспанія та Португалія. Трубопровідний газ з Росії, який надходить через газопровід «Турецький потік», купують Греція, Угорщина та Словаччина. 

В Єврокомісії заговорили про відмову й від ядерного палива з РФ

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен в інтерв’ю Euronews нагадав, що досі ЄС не вводив санкції на купівлю газу з Росії, але «це відтепер зміниться».

«Ситуація дуже серйозна. Путін відмовляється сідати за стіл переговорів. Ми маємо російські дрони у небі країн-членів і це, звичайно, неприпустимо. Це повинно мати наслідки, і саме тому, ми йдемо на такий крок», – заявив єврокомісар.

Він також наголосив, що Єврокомісія продовжить законодавчу роботу щодо відмови від російських енергоносіїв, яка дасть можливість поступово припинити всі закупівлі не тільки російського трубопровідного газу, але й ядерного палива. 

Дан Йоргенсен
Дан Йоргенсен
фото: dw.com

Для того, щоб санкції, зокрема на заборони купівлі російського СПГ, вступили в дію, вони мають бути затверджені одноголосно всіма країнами-членами.

«Я дуже сподіваюся, що всі держави Європи погодяться з тим, що ситуація ще серйозніша, ніж була раніше, і що нам справді потрібно діяти», – заявив Йоргенсен.

На рішення Брюсселя скоротити терміни відмови від російського скрапленого газу не в останню чергу мали вплив заяви президента США Дональда Трампа, який неодноразово закликав європейців покласти край своїй енергозалежності від Росії і пообіцяв зі свого боку посилити тиск на Кремль, якщо Європа припинить купувати російські енергоносії.

Чи спонукає такий крок ЄС до дій Сполучені Штати?

Проте Роджер Гілтон вважає, що попри «переконливість» 19-го санкційного пакета і «передові терміни» введення заборони на купівлю скрапленого газу з Росії «важко уявити, що ці ініціативи суттєво вплинуть на позицію Вашингтону та змусять адміністрацію Трампа нарешті вдатися до суворих заходів» щодо Кремля.

«Брюсселю також доведеться зайняти вичікувальну позицію щодо реакції Китаю та Індії, щоб оцінити, чи принесе включення до санкційних списків третіх країн відчутний вплив на спроможність Росії отримувати прибутки для продовження війни проти України», – підсумував Роджер Гілтон з аналітичного центру GLOBSEC.

Вікторія Власенко

Теги: росія Єврокомісія санкції путін Європа

Коментарі — 0

