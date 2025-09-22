Головна Світ Політика
Reuters: США можуть ввести санкції проти Міжнародного кримінального суду

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Reuters: США можуть ввести санкції проти Міжнародного кримінального суду
США мають намір посилити тиск на Міжнародний кримінальний суд
Санкції, які, ймовірно введуть Сполучені Штати, можуть суттєво ускладнити щоденну діяльність МКС

Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій проти всіх підрозділів Міжнародного кримінального суду (МКС) вже цього тижня, що може загрожувати його роботі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією видання, цей крок стане серйозним загостренням. Раніше Вашингтон вже накладав обмеження на окремих суддів та прокурорів МКС, але тепер планує санкціонувати весь суд.

Такі заходи можуть суттєво ускладнити щоденну діяльність МКС, вплинувши на все: від виплат зарплат працівникам до доступу до банківських рахунків та необхідного програмного забезпечення. Посадовці МКС вже провели термінові внутрішні зустрічі, щоб обговорити можливі наслідки санкцій США. За словами трьох дипломатичних джерел, деякі держави-члени МКС спробують протистояти американським санкціям під час сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться цього тижня. Проте всі ознаки вказують на те, що Вашингтон має намір посилити тиск на суд.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа та Федеральне бюро розслідувань закрили справу про корупцію прикордонного інспектора США Тома Гомана. Його підозрюють у хабарі у розмірі $50 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними ЗМІ, у 2024 році Том Гоман отримав хабар. Джерела стверджують, що в обмін на гроші Гоман обіцяв державні контракти, пов'язані з імміграцією.

Під час першого терміну Трампа Гоман виконував обов'язки директора Служби імміграції та митного контролю. Під час президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році Том Гоман відкрито підтримував Трампа та заявляв, що «відіграватиме помітну роль у здійсненні обіцяних Трампом масових депортацій».

До слова, Кремль намагається маніпулювати адміністрацією президента США Дональда Трампа, щоб нормалізувати двосторонні відносини між США і Росією без завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що президент США Дональд Трамп прагне «вилучити тему України» з порядку денного США і Росії, щоб «нормалізувати» двосторонні економічні, технологічні та інші відносини. Напередодні цієї заяви Лавров також сказав, що спроби «залучити» кремлівського диктатора Володимира Путіна до економічних угод із США не зупинять війну.

