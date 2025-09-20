FT: ЄС може розморозити €550 млн для Угорщини, щоб уникнути блокування санкцій проти РФ

може розморозити €550 млн для Угорщини, щоб уникнути блокування санкцій

Ухвалення санкцій ЄС вимагає одностайної підтримки всіх країн-членів

Єврокомісія розглядає можливість розморозити близько €550 млн субсидій для Угорщини, щоб запобігти блокуванню Будапештом нового пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє Financial Times, пише «Главком».

Газета нагадує, що для ухвалення санкцій ЄС вимагає одностайної підтримки всіх країн-членів, однак Угорщина і Словаччина, які продовжують купувати російську нафту, погрожували накласти вето на ці заходи.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово затягував ухвалення санкцій проти Росії і погрожував заблокувати рішення ЄС. Як зазначає FT, у 2023 році Єврокомісія вже розморозила близько €10 млрд субсидій для Угорщини, щоб уникнути вето на фінансову допомогу Україні в розмірі €50 млрд.

Нагадаємо, Європейська комісія затвердила новий, 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Таку заяву зробила речниця Єврокомісії Паула Піньйо на брифінгу в Брюсселі.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що увійде до 19-го пакету санкцій проти Росії. Ці заходи були узгоджені сьогодні, але країнам-членам Євросоюзу ще належить проголосувати за новий пакет.

Тоді президент України Володимир Зеленський відзначив рух Європейського Союзу до ухвалення «справді сильного» 19-го пакету санкцій проти Росії.

Зеленський подякував ЄС «за лідерство та єдність» та додав, що Україна розраховує на швидке ухвалення 19-го пакету.