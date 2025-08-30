Головна Світ Політика
Білий дім шукає причини гальмування миру в Україні: кого звинувачують у саботажі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Білий дім шукає причини гальмування миру в Україні: кого звинувачують у саботажі
Трамп серйозно розглядає можливість відійти від дипломатичних зусиль щодо війни в Україні
фото: AP

Члени адміністрації Дональда Трампа вважають, що деякі європейські лідери саботують зусилля президента США щодо припинення війни в Україні

Високопоставлені чиновники Білого дому вважають, що деякі європейські лідери підтримують зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні лише публічно, а насправді таємно намагаються звести нанівець прогрес, що був досягнутий за лаштунками саміту на Алясці. Як інформує «Главком», про це пише Axios з посиланням на власні джерела.

Через два тижні після саміту між президентом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним не спостерігається очевидного прогресу у припиненні бойових дій в Україні. Розчаровані помічники Трампа стверджують, що провина лежить на європейських союзниках, а не на Трампі чи навіть Путіні.

За даними Axios, Білий дім втрачає терпіння щодо європейських лідерів, яких звинувачують у тому, що вони підштовхують Україну до «нереалістичних територіальних поступок» з боку Росії. У відповідь Вашингтон попросив Міністерство фінансів скласти список санкцій, які Європа могла б реально запровадити проти Росії. США наполягають на тому, щоб Європа повністю припинила закупівлю нафти та газу, а також запровадила вторинні тарифи для Індії та Китаю.

«Європейці не можуть затягувати цю війну і «з чорного ходу» просувати необґрунтовані очікування, і при цьому ще чекати, що Америка візьме на себе всі витрати. Якщо Європа хоче загострити цю війну, це буде їхнє рішення. Вони своїми діями ризикують перетворити потенційну перемогу на поразку», – заявив Axios високопоставлений чиновник Білого дому.

За словами інсайдерів, європейці, як стверджується, підштовхують президента Зеленського чекати «кращої угоди», що, на думку внутрішнього кола Трампа, призвело до ескалації війни. Американські чиновники вважають, що британські та французькі посадовці поводяться конструктивніше, але скаржаться, що інші великі європейські країни хочуть, щоб США несли повну відповідальність за війну і навпаки самі не хочуть нічим ризикувати.

«Досягнення угоди – це мистецтво можливого. Але деякі європейці продовжують жити в казковій країні та ігнорують той факт, що для танго потрібні двоє», – сказав чиновник.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що «можливо, обидві сторони цієї війни не готові закінчити її самі». За її словами, президент Трамп хоче її завершення, але лідери України та Росії також повинні цього хотіти.

Видання повідомляє, що Трамп серйозно розглядає можливість відійти від дипломатичних зусиль, поки одна або обидві сторони не почнуть виявляти більшу гнучкість.

«Ми будемо сидіти і спостерігати. Нехай вони повоюють ще якийсь час і побачимо, що станеться», – заявив Axios високопоставлений чиновник Білого дому.

З іншого боку, європейський чиновник, залучений до переговорів, висловив здивування американською критикою, назвавши припущення про «подвійну гру» безпідставними. Він додав, що європейські країни вже працюють над новим пакетом санкцій проти Росії.

19 серпня президент США Дональд Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним.

Тоді Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним. 

Росія почала заявляти про ретельну підготовку зустрічі, не надаючи жодних подробиць. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи заяви про те, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського не відбудеться, заявив, що Путін не виключає такої можливості. Однак, за словами речника диктатора, будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути ретельно підготовлена.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не подобається український лідер Володимир Зеленський. Так він пояснив, чому глава Кремля не поспішає зустрітися з президентом України.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів у можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. А фінський президент Александр Стубб каже, що наразі не бачить жодних ознак готовності Росії сісти за стіл переговорів, щоб обговорити перемир’я або мир з Україною. 

До слова, «Главком» у матеріалі «Переговори з Путіним неможливі? Що диктує указ Зеленського трирічної давнини» пояснив, чи є цей указ, виданий майже три роки тому, перешкодою майбутнім потенційним переговорам між Зеленським і Путіним та чим він може обернутися для України.

