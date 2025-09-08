Пєсков каже, що Путін відкриває співрозмовникам очі на причини вторгнення

Кремль не вперше намагається виправдати вторгнення

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін «відкриває очі» своїм співрозмовникам на так звані причини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, передає «Главком».

В інтерв’ю пропагандистським ЗМІ він сказав, що світ «починає розуміти» так звані «першопричини» повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Світ мав розуміння так званих першоричин початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Всі зусилля президента Путіна – розповідати та пояснювати своїм співрозмовникам про ці першопричини дають свої плоди, і з’являється все більше і більше тих, хто нас розуміє», – заявив Пєсков.

До слова, у звіті американського Інституту вивчення війни зазначено, що російське військове керівництво надає неправдиву інформацію про успіхи армії на фронті, щоб переконати західні країни в неминучості перемоги над Україною.

На думку The Hill, існує кілька причин, чому Росія не відступить від війни: