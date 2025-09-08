Головна Світ Політика
Пєсков розповів, як Путін виправдовує вторгнення РФ в Україну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар

Пєсков каже, що Путін відкриває співрозмовникам очі на причини вторгнення
скриншот з відео

Кремль не вперше намагається виправдати вторгнення

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін «відкриває очі» своїм співрозмовникам на так звані причини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, передає «Главком».

В інтерв’ю пропагандистським ЗМІ він сказав, що світ «починає розуміти» так звані «першопричини» повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Світ мав розуміння так званих першоричин початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Всі зусилля президента Путіна – розповідати та пояснювати своїм співрозмовникам про ці першопричини дають свої плоди, і з’являється все більше і більше тих, хто нас розуміє», – заявив Пєсков.

До слова, у звіті американського Інституту вивчення війни зазначено, що російське військове керівництво надає неправдиву інформацію про успіхи армії на фронті, щоб переконати західні країни в неминучості перемоги над Україною. 

На думку The Hill, існує кілька причин, чому Росія не відступить від війни:

  • Ідеологічні переконання: Кремль щиро вірить, що Україна як держава має бути знищена, а виживання Володимира Путіна залежить від результату війни;
  • Величезні втрати: Понад мільйон росіян загинули або були поранені. Після таких втрат лише повна перемога буде прийнятною для російського суспільства;
  • Ризик нестабільності: Завершення війни призведе до демобілізації сотень тисяч озброєних, агресивних і незадоволених солдатів. Це може значно підвищити рівень
  • злочинності та навіть призвести до повалення режиму Путіна;
  • Військова економіка: Путін перетворив економіку Росії на військову, що вигідно для значної частини населення та еліт. Перехід до мирної економіки може спричинити спад та труднощі;
  • Ілюзія величі: Війна дозволяє Путіну підтримувати ілюзію, що Росія – велика держава. Коли війна закінчиться, росіяни зрозуміють, що їхня країна перетворилася на сателіта Китаю та Північної Кореї.

росія путін Дмитро Пєсков

