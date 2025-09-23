Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Зустріч Трамп-Зеленський. Зброя буде, санкції – навряд

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прибув у Нью-Йорк для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН та зустрічі з Трампом
фото: Офіс президента

Щодо санкцій, то тут США, схоже, готові робити символічні жести

Напередодні зустрічі США вперше за каденцію Трампа ввели вторинні санкції проти ряду компаній, які допомагають російському ВПК. Санкції не дуже потужні, але все ж це певний символічний знак.

• 1 •

Ця зустріч не принесе, як виглядає, серйозних проривів. Вона буде черговою зустріччю де буде піднято два базових питання: розширення санкцій (позитивний результат малореалістичний) та продовження продажу зброї (тут все буде добре).

• 2 •

Щодо санкцій, то тут США, схоже, готові робити символічні жести. А от більш радикальні кроки будуть відкладатися. Але те, що старі санкції не скасовують, в нинішній ситуації вже позитив. Зрештою, головні зусилля Америки зараз будуть направлені на Китай і, можливо, на Венесуелу.

• 3 •

Для нас, на фоні перших днів роботи нового посла, більш важливо зараз спробувати зробити нашу політику у США більш структурованою. Вже перші зустрічі Ольги Стефанішиної показали, що американський політикум у цілому позитивно її зустрів. Але головне питання тепер, як перетворити перші враження в позитивний тренд. Особливо на фоні того, що штучна «блокада» нашого посольства, прорвана.

• 4 •

Я неодноразово писав: наші головні проблеми полягають у тому, що ми працюємо кавалерійськими наскоками: є проблема, виїздить десант. Проблема погашена – ми розслабляємося. Класичний приклад – похорони Кірка, які перетворилися на надважливе політичне дійство, де Трамп у цілком старозавітній манері пообіцяв мститися всім тим, кого вважає ворогами. Тут варто звернути увагу, що Росія виділила окрему людину (Дмітрієва), який опікується, окрім всього іншого, право-радикальною християнською тусовкою. Ми маємо кращі стартові можливості по діалогу з цими людьми. Але наша головна проблема – несистемність.

• 5 •

За логікою, у нас має бути створений координаційний центр по створенню широкої екосистеми контактів з США. І за логікою, координатором мав би стати саме посол. В іншому випадку – ми будемо жити у режимі гасіння пожеж.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія зброя санкції США Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гелікоптер із Трампом потрапив у інцидент
Вертоліт із Трампом на борту було атаковано у Вашингтоні
Сьогодні, 08:49
Президент Сирії Ахмад аш-Шараа прибув до Вашингтона
Історичний візит: лідер Сирії вперше за 58 років прибув до США
Вчора, 03:48
Зеленський зазначив, що українські військові знищують російські сили
Президент повідомив, що Сили оборони здійснюють контрнаступальні дії на Донеччині
19 вересня, 19:44
Сторони досягли базової рамкової домовленості щодо належного вирішення питань, повʼязаних із TikTok
США та Китай досягли рамкової угоди щодо TikTok
16 вересня, 19:19
Путін став «президентом війни» і повернення до мирного життя буде розцінене як пониження в посаді
Чому Путін не може відмовитися від війни? Пояснення Politico
15 вересня, 02:10
Рішення адміністрації Трампа про скорочення фінансування призвело до збоїв у медичній допомозі в десятках країн
Адміністрація Трампа призупинила фінансування глобальної програми боротьби з ВІЛ/СНІДом
14 вересня, 23:57
Путін фактично заявив про бажання без крові взяти те, що не зміг захопити за 11 років війни
Ультиматум Путіна – неприйнятний: чим небезпечний для України відхід з Донбасу
8 вересня, 12:00
Ставки при поганих картах на руках. Програє війну той, у кого першим здадуть нерви
Ставки при поганих картах на руках. Програє війну той, у кого першим здадуть нерви
8 вересня, 07:25
Частина пасажирів, які прямують до Кременчука, буде перевезена автобусами
Атака на Кременчук: росіяни влучили у міст (відео)
7 вересня, 10:38

Вадим Денисенко

Зустріч Трамп-Зеленський. Зброя буде, санкції – навряд
Зустріч Трамп-Зеленський. Зброя буде, санкції – навряд
Російські МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну?
Російські МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну?
Гра між США, Китаєм і Європою. Путін йде ва-банк
Гра між США, Китаєм і Європою. Путін йде ва-банк
Трамп, мита та Росія: чого чекати Європі
Трамп, мита та Росія: чого чекати Європі
Місяць після Аляски. Стає зрозуміло, про що домовилися Трамп та Путін
Місяць після Аляски. Стає зрозуміло, про що домовилися Трамп та Путін
Удари по Польщі. Нова реальність чи пробна куля?
Удари по Польщі. Нова реальність чи пробна куля?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
291K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
117K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2025
3195
Сальдо загинув унаслідок удару по Криму? Заява прессекретаря колаборанта
1990
Бойко скривився під час виконання гімну України у Раді (відео)
1623
В Італії спалахнули масові протести (фото)
1461
Сало по 700 грн. Скільки коштує улюблений продукт українців у Києві: огляд цін

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua