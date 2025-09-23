Рубіо пояснив, чому США утримуються від жорстких санкцій проти РФ

Рубіо розкритикував європейські країни, які продовжують купувати російські викопні види палива

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому США утримуються від жорстких санкцій проти Росії. При цьому він допустив їх введення у майбутньому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Марко Рубіо стверджує, що «як тільки ми посилимо санкції та інші заходи, наша здатність виступати посередником у досягненні миру зменшиться». Водночас він визнає, що США, можливо, доведеться ввести більш жорсткі санкції проти Росії «в якийсь момент» у майбутньому.

Зокрема, Рубіо розкритикував європейські країни, які продовжують купувати російські викопні види палива, назвавши це «абсурдом», і закликав їх докласти більше зусиль для тиску на Росію.

«Деякі країни просять США ввести більше санкцій, але є країни в Європі, які не роблять достатньо, тому я думаю, що їм потрібно робити більше», – сказав Рубіо.

Нагадаємо, Європейська комісія затвердила новий, 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Таку заяву зробила речниця Єврокомісії Паула Піньйо на брифінгу в Брюсселі. «Можу підтвердити, що Комісія сьогодні затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ», – заявила речниця.

Згодом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що увійде до 19-го пакету санкцій проти Росії.