Атака СБУ на порт Приморськ: Reuters розкрив нові деталі

Завантаження нафти з порту в Приморську було призупинено

Унаслідок удару безпілотників Служби безпеки України по російському нафтоналивному порту Приморськ на Балтійському морі пошкоджень зазнали відразу два танкери, які ходять під прапором Сейшельських островів. Як інформує «Главком», про це пише Reuters із посиланням на два неназвані джерела в галузі.

Співрозмовники агентства розповіли, що постраждалі танкери – це Kusto та Cai Yun, обидва типу Aframax і обидва зареєстровані на Сейшелах. Kusto здатний перевозити близько 700 тисяч барелів.

У результаті атаки СБУ завантаження нафти з порту в Приморську було призупинено, і досі невідомо, чи його відновили. Цей порт має пропускну здатність близько 1 мільйона барелів сирої нафти на день, що робить його ключовим експортним хабом для російської нафти та найбільшим портом західної Росії.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України вдарила дронами по російському нафтоналивному порту Приморськ на Балтійському морі, розповіло джерело «Главкома» у спецслужбі.

Тоді наш співрозмовник повідомив, що внаслідок атак на одному із суден у порту та на помповій станції спалахнули пожежі. Крім того, там припинили відвантаження нафти. Щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть становити до 41 мільйона доларів.