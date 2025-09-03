Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей

Під санкції потрапили вісім осіб та три організації

Уряд Британії запровадив обмеження проти осіб, які примусово депортують, індоктринують та мілітаризують українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт британського уряду.

Під санкції потрапили вісім осіб та три організації, пов'язані з РФ. Сюди входять такі організації, як Фонд Ахмата Кадирова, який проводить програми перевиховання українських дітей та підлітків, піддаючи їх мілітаристській підготовці. Аймані Кадирова, президентка Фонду і мати пов'язаного з Кремлем чеченського силовика Рамзана Кадирова, також потрапила під санкції.

Також під санкції потрапив керівник Центру підліткових програм Валерій Майоров. Організація має на меті налаштувати дітей на тимчасово окупованих територіях проти України і натомість виховати у них патріотизм до Росії та російських цінностей.

«Ця заява з'явилася на тлі даних військової розвідки про те, що Росія проводить тривалу політику русифікації на незаконно тимчасово окупованих територіях України, прагнучи викорінити українську культурну ідентичність та державність», – йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітами ООН, Росія запровадила російську навчальну програму в школах на тимчасово окупованих територіях та впровадила навчання, яке готує дітей до російської військової служби. Зазначається, що наразі понад 19,5 тис. українських дітей були примусово переміщені або депортовані російською владою до Росії та тимчасово окупованих територій України. З них приблизно 6 тис. були переміщені до мережі таборів перевиховання.

«Кремлівська політика примусових депортацій, індоктринації та мілітаризації українських дітей є огидною і демонструє глибину розбещеності, до якої готовий дійти президент Путін, щоб знищити українську мову, культуру та ідентичність. Жодна дитина не повинна бути пішаком війни, і саме тому ми притягаємо винних до відповідальності» – каже міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Нагадаємо, кіберфахівці Головного управління розвідки завдяки атаці на сервери з документацією так званої окупаційної влади Криму отримали доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з тимчасово непідконтрольних Україні територій.

До слова, над пошуком і поверненням українських дітей працюють Канада, Катар та Ватикан. Саме ці країни допомагають встановлювати місцеперебування дітей та домовляються про їхнє повернення.