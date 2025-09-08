Головна Спорт Новини
Участь військових з РФ у чемпіонаті світу: з'явилася реакція Міжнародної федерації важкої атлетики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Михайло Подкоритов, який є військовослужбовцем армії РФ, має можливість взяти участь у чемпіонаті світу

Чемпіонат світу з важкої атлетики пройде з 2 по 11 жовтня у Ферді (Норвегія)

International Weightlifting Federation (Міжнародна федерація важкої атлетики) відповіла на звернення «Главкома», у якому були згадані російські важкоатлети, які незаконно відвідували анексований Крим і є членами російського військового клубу ЦСКА.

Зазначені вище росіяни потрапили до переліку потенційних учасників чемпіонату світу, який пройде з 2 по 11 жовтня у Ферді (Норвегія).

«З травня 2023 року IWF встановила суворий протокол – відповідно до рекомендацій МОК з цього питання – щодо включення спортсменів та допоміжного персоналу AIN (індивідуальні нейтральні атлети – «Главком») до наших змагань. Ці правила будуть використовуватися для реєстрації делегацій AIN на майбутньому чемпіонаті світу IWF у Норвегії. У рамках цих правил діє дуже ретельна процедура перевірки, яка стосується всіх спортсменів та допоміжного персоналу зі статусом AIN. Цей специфічний процес перевірки проводиться зараз, перед остаточним затвердженням заявок AIN на чемпіонат світу IWF 2025 року», – зазначили в Міжнародній федерації важкої атлетики.

Участь військових з РФ у чемпіонаті світу: з'явилася реакція Міжнародної федерації важкої атлетики фото 1

Нагадаємо, російські важкоатлети, які незаконно відвідували анексований Крим і є членами російського військового клубу ЦСКА, можуть отримати допуск до участі у чемпіонаті світу.

Регіна Шайдулліна, Анастасія Романова, Яна Сотієва у 2022 році брали участь у тренувальному зборі жіночої збірної РФ з важкої атлетики. Цей збір проходив в тимчасово окупованій Алушті (Крим). Також на зборі не була присутня, але незаконно відвідувала Крим Крістіна Новицька.

Російські важкоатлетки на територію окупованого Криму потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни. Вони порушили законодавство України.

Участь військових з РФ у чемпіонаті світу: з'явилася реакція Міжнародної федерації важкої атлетики фото 2

Як зазначав ресурс Base of Ukrainian Sports, російські важкоатлетки, які брали участь у зборі в анексованій Алушті, порушили законодавство України.

«Своїми діями ці особи створюють реальні загрози національним інтересам України, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави. Щодо них обов'язково мають бути порушені кримінальні справи. Стаття КК України «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі», – йшлося у дописі.

Крім того, допуск до участі у чемпіонаті світу можуть отримати російські військові:

  • Анастасія Романова
  • Артем Окулов
  • Данило Вагайцев
  • Зулфат Гараєв
  • Георгій Купцов
  • Сергій Петров
  • Геворг Серобян
  • Євгенія Гусєва
  • Михайло Подкоритов

Російські важкоатлети у березні 2022 року були відсторонені від міжнародних стартах через війну Росії проти України. У травні 2023 року виконком Міжнародної федерації важкої атлетики допустив росіян до турнірів у нейтральному статусі.

Нагадаємо, міжнародний союз ковзанярів (ISU) відповів на звернення «Главкома», у якому були перераховані факти підтримки війни у соцмережі Instagram російськими ковзанярками, які раніше отримали «нейтральний» статус.

«Главком» звернувся до ISU з листом, у якому надав інформацію про російських ковзанярок Ксенію Коржову, Анну Уразову та Олександру Саютіну. Ці спортсменки отримали від ISU нейтральний статус та можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026. Однак, в Instagram вони лайкали дописи на підтримку війни та російського диктатора Володимира Путіна

Як повідомлялося, Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Також дві інші нейтральні спортсменки Анна Уразова та Олександра Саютіна теж лайкали дописи на підтримку війни.

