Відновлення санкцій проти Ірану: Європа та США об'єднують зусилля

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Відновлення санкцій проти Ірану: Європа та США об'єднують зусилля
Європа посилює санкційний тиск на Іран
фото із відкритих джерел

Європейські країни розраховують посилити економічний тиск на Тегеран

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Великої Британії (так звана «євротрійка»), а також дипломатична служба Європейського Союзу повідомили держсекретаря США Марка Рубіо про свій намір розпочати процес відновлення санкцій проти Ірану вже 28 серпня. Про це пише «Главком» із посиланням на Axios.

За інформацією порталу Axios, європейські країни розраховують таким чином «посилити економічний тиск» на Тегеран. Це рішення, ймовірно, викличе заходи у відповідь з боку Ірану, який раніше погрожував вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у разі відновлення санкцій.

Як повідомляє агентство Reuters, країни «євротройки» найближчим часом мають письмово повідомити про своє рішення Раду безпеки ООН. Через 30 днів після цього кроку санкції проти фінансового, банківського, енергетичного та оборонного секторів Ірану будуть відновлені.

Раніше агентство Reuters проінформувало з посиланням на джерела, що країни «євротрійки» можуть ініціювати процес відновлення санкцій проти Ірану 28 серпня, оскільки переговори про ядерну програму Тегерана не мали успіху. 

США та країни «євротрійки» раніше домовилися вважати кінець серпня крайнім терміном укладання ядерної угоди. Тегеран пригрозив вийти з-поміж учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у разі поновлення санкцій РБ ООН, знятих на підставі домовленостей 2015 року.

Нагадаємо, що в 2015 році Іран та світові держави підписали Спільний всеосяжний план дій (СВПД), який мав розв'язати кризу навколо іранської ядерної програми. Однак у 2018 році США за часів президентства Дональда Трампа вийшли з угоди, відновивши всі американські санкції проти Ірану.

До слова, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі перебуває під цілодобовою охороною австрійських спецслужб через погрози Ірану. Тегеран звинувачував Гроссі в організації атак на ядерну інфраструктуру, зокрема передачі конфіденційних даних Ізраїлю. 

