Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя

Зустріли на летовищі борт родичі звільнених громадян, сотні активістів та журналістів, які кілька годин очікували їхнього прильоту із Харкова

Вночі 28 грудня літак із звільненими у середу з полону українцями приземлився в столичному аеропорту «Бориспіль». Прилетів також і літак президента України. Колишніх бранців супроводжували президент Петро Порошенко, учасники процесу звільнення, представники духовенства. Зустріли на летовищі борт родичі звільнених громадян, сотні



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Фото: a-s-k-e-t.livejournal.com

Зустріли на летовищі борт родичі звільнених громадян, сотні активістів та журналістів, які кілька годин очікували їхнього прильоту із Харкова

Вночі 28 грудня літак із звільненими у середу з полону українцями приземлився в столичному аеропорту «Бориспіль». Прилетів також і літак президента України.

Колишніх бранців супроводжували президент Петро Порошенко, учасники процесу звільнення, представники духовенства.

Зустріли на летовищі борт родичі звільнених громадян, сотні активістів та журналістів, які кілька годин очікували їхнього прильоту із Харкова. Люди принесли з собою національні прапори, повітряні кульки та квіти.

Перед тим, як прибути до Києва, звільнених українців доставили до Харкова кількома гелікоптерами після завершення обміну.

Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Петро Порошенко у Харкові заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».