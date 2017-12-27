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    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя

    Зустріли на летовищі борт родичі звільнених громадян, сотні активістів та журналістів, які кілька годин очікували їхнього прильоту із Харкова
    Вночі 28 грудня літак із звільненими у середу з полону українцями приземлився в столичному аеропорту «Бориспіль». Прилетів також і літак президента України. Колишніх бранців супроводжували президент Петро Порошенко, учасники процесу звільнення, представники духовенства. Зустріли на летовищі борт родичі звільнених громадян, сотні
    • Сьогодні, 11:32
    • Розсилка
    Фото: a-s-k-e-t.livejournal.com

    Зустріли на летовищі борт родичі звільнених громадян, сотні активістів та журналістів, які кілька годин очікували їхнього прильоту із Харкова

    Вночі 28 грудня літак із звільненими у середу з полону українцями приземлився в столичному аеропорту «Бориспіль». Прилетів також і літак президента України.

    Колишніх бранців супроводжували президент Петро Порошенко, учасники процесу звільнення, представники духовенства.

    Зустріли на летовищі борт родичі звільнених громадян, сотні активістів та журналістів, які кілька годин очікували їхнього прильоту із Харкова. Люди принесли з собою національні прапори, повітряні кульки та квіти.

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    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
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    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
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    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
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    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
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    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Історик Ігор Козловський
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Хлопців садять в автобуси. Найближчі два місяці вони будуть проходити реабілітацію в Феофанії, а родичам нададуть гуртожитки.
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Як Україна зустріла своїх героїв. Емоційний фоторепортаж з Борисполя
    Фото: a-s-k-e-t.livejournal.com

    Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

    За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

    Петро Порошенко у Харкові заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

    Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

    Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

    Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».

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