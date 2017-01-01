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    Думки вголос

    Працюємо далі, щоб всі інші полонені українці повернулися додому

    Сергій Глондар, Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков, Стас Асеев і всі інші також мають повернутися додому
    Я щаслива. Окупована Горлівка. 58 наших, з них багато військових, в тому числі з Макіївській колонії. Цивільні - Влад Фомічов, Ігор Козловський. Я інтуїтивно знімаю свою теплу шапку, кидаю догори , кричу їм «Ура», вони кричать - Україна! Ми аплодуємо. Навколо сотня озброєних людей в чужій формі. Сюр.... [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK]
    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Сьогодні, 10:45
    • Розсилка

    Сергій Глондар, Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков, Стас Асеев і всі інші також мають повернутися додому

    Я щаслива. Окупована Горлівка. 58 наших, з них багато військових, в тому числі з Макіївській колонії. Цивільні - Влад Фомічов, Ігор Козловський. Я інтуїтивно знімаю свою теплу шапку, кидаю догори , кричу їм «Ура», вони кричать - Україна! Ми аплодуємо. Навколо сотня озброєних людей в чужій формі. Сюр....

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    Працюємо далі, щоб всі інші полонені українці повернулися додому
    Працюємо далі, щоб всі інші полонені українці повернулися додому
    Працюємо далі, щоб всі інші полонені українці повернулися додому
    Працюємо далі, щоб всі інші полонені українці повернулися додому
    Працюємо далі, щоб всі інші полонені українці повернулися додому
    Працюємо далі, щоб всі інші полонені українці повернулися додому

    А нам вже здається, що навколо нікого. Біжу до них, ми говоримо про їх дружин і мам, дзвонить Президент, ми майже вдома. З автобусу вимагаю випустити нашу пресу, й ми спілкуємося, з НАШИМИ, ще на окупованій території. Я - з озброєними людьми в чужій формі говорю виключно українською. Й вони відповідають українською, бо Горлівка - це Україна! 

    А за годину до того ми звільнили 16 наших з окупованого Луганська. Це щастя. Це велика робота. Дякую хлопцям за мужність, їх родинам за віру, президенту за зусилля, СБУ, ГПУ, Мінську групу, обмудсмена, всіх причетних. Деталі - трохи згодом. Працюємо далі - аби Сергій Глондар, Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков, Стас Асеев і всі інші повернулися додому. Так говорить мені моє серце, як би важко не давався кожен день в Мінську.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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