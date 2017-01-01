Працюємо далі, щоб всі інші полонені українці повернулися додому

Сергій Глондар, Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков, Стас Асеев і всі інші також мають повернутися додому

Я щаслива. Окупована Горлівка. 58 наших, з них багато військових, в тому числі з Макіївській колонії. Цивільні - Влад Фомічов, Ігор Козловський. Я інтуїтивно знімаю свою теплу шапку, кидаю догори , кричу їм «Ура», вони кричать - Україна! Ми аплодуємо. Навколо сотня озброєних людей в чужій формі. Сюр.... [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK]

Сергій Глондар, Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков, Стас Асеев і всі інші також мають повернутися додому

Я щаслива. Окупована Горлівка. 58 наших, з них багато військових, в тому числі з Макіївській колонії. Цивільні - Влад Фомічов, Ігор Козловський. Я інтуїтивно знімаю свою теплу шапку, кидаю догори , кричу їм «Ура», вони кричать - Україна! Ми аплодуємо. Навколо сотня озброєних людей в чужій формі. Сюр....

А нам вже здається, що навколо нікого. Біжу до них, ми говоримо про їх дружин і мам, дзвонить Президент, ми майже вдома. З автобусу вимагаю випустити нашу пресу, й ми спілкуємося, з НАШИМИ, ще на окупованій території. Я - з озброєними людьми в чужій формі говорю виключно українською. Й вони відповідають українською, бо Горлівка - це Україна!

А за годину до того ми звільнили 16 наших з окупованого Луганська. Це щастя. Це велика робота. Дякую хлопцям за мужність, їх родинам за віру, президенту за зусилля, СБУ, ГПУ, Мінську групу, обмудсмена, всіх причетних. Деталі - трохи згодом. Працюємо далі - аби Сергій Глондар, Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков, Стас Асеев і всі інші повернулися додому. Так говорить мені моє серце, як би важко не давався кожен день в Мінську.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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